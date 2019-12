Divadelná parochniarka oslavuje na Štedrý deň tri v jednom

Eva Petrovová nedá na svoju prácu dopustiť.

24. dec 2019 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Už 29 rokov neodmysliteľne patrí k Divadlu Jonáša (DJZ) v Prešove, ale na jeho javisku sa neobjavuje. Teda, až na jednu výnimku.

Eva Petrovová má však každoročne Vianoce o čosi špeciálnejšie než ostatní, keďže oslavuje tri sviatky naraz.

Na Štedrý deň totiž oslavuje nielen meniny, ale i narodeniny, tento rok 47.

Rovnaké rituály

„Stále sa veľmi teším na Vianoce. Už odmalička to robili moji rodičia tak, že ráno sa mi blahoželalo na meniny, na obed na narodeniny a večer boli Vianoce. Dodnes to ostalo ako tradícia, aj moji chlapi, manžel i syn, to tak stále robia,“ vraví Eva, ktorá sa v divadle stará o líčenie a parochne herečiek a hercov.

Štedrý deň prebieha vždy rovnako. Eva si privstane, zavarí papcun, ktorý dáva potom do kapustnice a začne pre ňu typický sviatočný deň.

„Moji chlapi keď vstanú, tak mi idú po kyticu, ktorú majú ukrytú. V pivnici, samozrejme. Zablahoželajú mi a začne sa rituál toho dňa, začnem tým papcunom.“

Na narodeniny jej zagratulujú na obed a potom už príde na rad štedrá večera.

Čarovné Vianoce v detstve

Eva vyrastala v obci Široké neďaleko Prešova a na Vianoce, ktoré tam prežívala, spomína s láskou.