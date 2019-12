Demolačný stroj už dorazil do Prešova na Mukačevskú ulicu

Zničená bytovka sa čoskoro začne búrať.

13. dec 2019 o 16:39 Michal Ivan, Michal Frank

Stroj postupne vykladajú. Skladanie by malo trvať podľa odhadov 2 až 3 dni. (Zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Demolačný stroj, ktorý vyrazil z Kladna v Českej republike, je už vo svojom cieli.

Postupne bude búrať bytovku na Mukačevskej 7 v Prešove, ktorá je zničená po minulotýždňovej tragédii.

Na štyroch kamiónoch

Demolačný stroj viezli na štyroch kamiónoch cez takmer celú Českú a Slovenskú republiku.

Vyštartovali s ním vo štvrtok v noci a v piatok podvečer dorazil do Prešova.

Prvý kamión prišiel s pásom a časťou výsuvného ramena.

Ďalšie tri ho nasledovali s časovým odstupom a postupne budú jednotlivé časti demolačného stroja vykladať.

To by malo podľa plánov trvať do piatkovej polnoci.

Ďalšie dni sa budú venovať skladaniu stroja.

Postaviť by ho chceli do pondelka, kedy by sa mohlo začať aj búrať. Situácia sa však v prípade komplikácií môže zmeniť.

Samotná demolácia by taktiež mala trvať niekoľko dní.

„Uvidíme, či nenastanú nejaké neočakávané problémy, že sa to bude lámať inak, ako sa očakáva. Čo sa týka našich výškových prác, dovolím si povedať, že za štyri dni budeme hotoví a opäť bager rozoberieme, naložíme a odvezieme. My sa budeme snažiť, aby tí ľudia, ktorí bývajú v bezprostrednom okolí, mohli na Vianoce mať pokoj a aby im tú katastrofu nič nepripomínalo,“ povedal ešte vo štvrtok pre Korzár konateľ spoločnosti Cannoneer Zbyněk Ortmann.

Špeciálne upravený demolačný stroj

Stroj má 214 ton a bol špeciálne upravený vo Veľkej Británii.

Klasický bager prestavili tak, že k nemu dorobili teleskopické rameno, do zadnej časti stroja dali závažie a kvôli väčšej stabilite rozšírili aj pásy.

Demolačný špeciál, určený na likvidáciu výškových stavieb, dokáže pracovať až do výšky 68 metrov.

Na konci teleskopického ramena sa nachádzajú nožnice, ktoré budú postupne odstrihávať a zhadzovať časti budovy.

Česká firma avizovala, že demolačné práce urobí zdarma a preplatia sa iba náklady za dopravu.

V minulosti už búrali kameňolomy, veľké priemyselné haly, silá, komíny v elektrárňach a podobne.