Prezidentku Čaputovú v Prešove dojali osudy ľudí z Mukačevskej

Hlava štátu vyjadrila veľký rešpekt hasičom.

16. dec 2019 o 10:55 (aktualizované 16. dec 2019 o 13:47) Michal Frank

PREŠOV. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová pricestovala v pondelok do Prešova.

Dôvodom tejto návštevy bola situácia po výbuchu bytového domu na Mukačevskej 7 na prešovskom Sídlisku III.

Pred radnicou na ňu čakali desiatky Prešovčanov.

Medzi nimi boli aj obyvatelia Mukačevskej ulice, postihnutí výbuchom bytovky, s ktorými sa chcela osobne stretnúť.

Prezidentka sa v Prešove stretla aj s vedením mesta na čele s primátorkou Andreou Turčanovou (KDH), ako aj s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru.

Bola v kontakte s primátorkou

„Moja prvá cesta po vyzdravení smerovala do Prešova. Celý týždeň, hoci som bola doma, som bola v kontakte s pani primátorkou a zaujímala som sa o aktuálnu situáciu,“ uviedla pre médiá prezidentka Zuzana Čaputová.

Najprv sa stretla s vedením mesta.

„Konštatujem, že situácia je plne pod kontrolou, naozaj mesto odvádza profesionálny výkon. Zdá sa, že finančné prostriedky, ktoré mesto na účte má, resp. do Prešova smerujú, dostatočne kryjú všetky potreby spojené so zabezpečením bývania, alebo so sanáciou nehnuteľnosti. Zároveň má mesto pod kontrolou aj manažment ďalších prác a komunikáciu s dotknutými ľuďmi.“

Znovu ponúkla lovecký zámoček

Ďalšie stretnutie absolvovala Zuzana Čaputová s ľuďmi, ktorí sú pozostalí po zomrelých alebo ktorí prišli o svoje domovy.

„Bolo to emocionálne a silné stretnutie, pretože situáciu, ktorú prežili, si ťažko vieme predstaviť. Prišli pred Vianocami o svojich blízkych a o svoje domovy. Okrem iného sme sa rozprávali o tom, ako si predstavujú svoju budúcnosť. Zatiaľ je ešte čas, potrebujú trochu odstup od udalosti ohľadom toho, ako vyriešia svoje bývanie.“

Prezidentka ponúkla týmto ľuďom rezidenciu v Tatrách.

„Ponúkla som im lovecký zámoček, ktorým disponuje prezidentská kancelária v Tatrách, ak by tam chceli stráviť Vianoce, Silvester alebo iný, neobmedzený čas.“

Zatiaľ nevie, či niekto túto ponuku využije. „Ponúkla som to pani primátorke hneď v ten piatok, keď sa tá udalosť stala, dnes som to zopakovala priamo tým ľuďom s tým, že majú kontakt cez pani primátorku, môžu sa ozvať. Uvidíme, je to absolútne na nich a chápem, že ak teraz zmenili bývanie do toho dočasného ubytovania, možno sa im nechce presúvať na nové miesto. Tú ponuku ale majú,“ povedala.

Prezidentka: Hasiči odviedli skvelú prácu

Následne prišla slovenská prezidentka do priestorov prešovskej hasičskej stanice.

„Teraz som sa bola poďakovať príslušníkom hasičského zboru a záchranných zložiek, pretože odviedli skvelú prácu, nasadili vlastné životy, aby zachránili mnoho ľudí. Mnoho životov bolo zachránených, aj keď tam boli obete,“ uviedla prezidentka.

Milo ju prekvapila vlna solidarity, či už išlo o finančnú, ale aj materiálnu a odbornú pomoc.

„Celkovo mám pocit, že táto skúsenosť, ktorá bola tragická a veľmi ťažká pre celé Slovensko, ukázala, že samospráva je jednak schopná takú situáciu riešiť, ukázala obrovskú vlnu solidarity po celej krajine, možno nevídanú na slovenské pomery. A je to dobrý symbol a znak toho, že ľudia na Slovensku sú prajní, dokážu sa zmobilizovať a byť súcitní, keď sa stane tragédia.“

Každý prežíva tragédiu odlišne

Prezidentka priblížila, o čom sa rozprávala s ľuďmi, ktorí prežili tragické udalosti. Podľa jej slov je ich situácia rôzna, každý to rieši odlišne.

„Niektorí ľudia potrebujú odstup a nechodia zatiaľ do práce. Stretli sa napríklad s veľkorysosťou od zamestnávateľov. Od bánk, ktoré im odložia splátku hypoték, čo sú symbolické a silné veci, ktoré tým ľuďom pomáhajú. Niektorí hovorili o tom, že sa vrátili do pracovného procesu hneď v pondelok a stretli sa na pracovisku s veľkou solidaritou, čo je práve to, čo im pomáha. Takže ten prístup je rôzny.“

Prezidentka zdôraznila, že ich situácia je ťažko predstaviteľná.

„Nielenže prišli o domov, ale o osobné veci, o spomienky, o všetko, čo predstavovalo stabilný kameň ich existencie. A zaželala som im, aby ten budúci rok prežili v zdraví so svojimi blízkymi a aby bol najšťastnejší v ich životoch,“ dodala Zuzana Čaputová.

Mimoriadna situácia trvá

Mimoriadna situácia, ktorú vyhlásilo mesto Prešov, stále trvá.

Primátorka Prešova Andrea Turčanová povedala, že mesto pokračuje v pomoci ľuďom postihnutým tragédiou.

„Títo ľudia stále spracúvajú zážitky, ktoré mali po tejto tragickej udalosti a to, s čím sa na nás obracajú, sa snažíme priebežne riešiť. Či už sú to otázky bývania, alebo finančnej pomoci, ktorú schválilo zastupiteľstvo,“ uviedla.

V tejto chvíli by mali mať všetci zabezpečené náhradné bývanie.

Čaputová hasičom: Veľký rešpekt

Po stretnutiach s vedením mesta a so zástupcami poškodených a pozostalými poďakovala prezidentka Zuzana Čaputová prešovským hasičom priamo na základni.

„Chcem vám vyjadriť úctu, rešpekt a vďačnosť za to, ako ste konali. Nie je vôbec bežné prekonať vlastný strach kvôli tomu, aby sme zachránili druhého. Tí, ktorí polemizujú o charaktere zásahu, netušia, čím ste si prešli a čím si pri vašej práci prechádzate. Prosím, nenechajte sa vyrušovať šumami a takýmito rečami. Viem, že vaša práca je mimoriadne náročná a prekonať vlastný strach a nasadiť sa do ťažkej situácie ako profesionál, nie je vôbec bežné,“ povedala v príhovore.

Osobitne poďakovala za všetkých zachránených. „Lebo o počte zachránených sa hovorí vždy menej ako o počte obetí. Ešte raz veľký rešpekt pred vašou prácou, profesionalitou a odvahou. Ďakujem vám.“

Goliaš: Výbuch, aký nemal na Slovensku obdobu

Riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Ján Goliaš verí, že sa podobná situácia v živote týchto hasičov nezopakuje, hoci sú na ňu pripravení.

„Keď operačný dôstojník vyhlásil výjazd pre celú stanicu, vedeli sme, že je zle. Po príchode na miesto veliteľ zásahu s prvou jednotkou videli trosky budovy, mŕtvych ľudí a vedeli, že to bude ťažký zásah. Nastal ťažký boj s výbuchom, ktorý nemal na Slovensku obdobu, ale z tohto boja nikto neustúpil,“ konštatoval.