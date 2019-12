Vlastníci zničenej bytovky sa rozhodnú, či postavia novú na rovnakom mieste

Viacerí to už teraz odmietajú.

18. dec 2019

PREŠOV. Desaťtisíce darcov poslali finančnú pomoc na transparentný účet mesta Prešov, zriadený na pomoc ľuďom zasiahnutým tragédiou na Mukačevskej ulici.

Podľa vyjadrení statikov sa celá bytovka zbúra, takže 48 rodín príde natrvalo o svoje byty.

V utorok demolačné práce výrazne pokročili a začalo sa s búraním bytov aj na dolných poschodiach.

Peniaze prerozdelia

Obrovská tragédia zomkla ľudí a ukázala, ako si vedia ľudia aj v ťažkej situácii pomôcť.

Od prvého dňa začali ľudia, ale aj rôzne inštitúcie, prispievať peniazmi na pomoc ľuďom zasiahnutých tragédiou.

K 16. decembru bolo na stránke transparentného účtu uvedených vyše 70-tisíc darcov.

Spolu sa tak za 11 dní vyzberalo 3,2 milióna eur a peniaze na účet stále prichádzajú.

Zbierku ukončia na konci januára budúceho roka.

Financie vyčlenili aj mnohé samosprávy z celého Slovenska, vo viacerých prípadoch na účet ešte len dorazia.

Pribudnúť tam má aj vyše 800-tisíc eur, ktoré sa od ľudí vyzbierali prostredníctvom zbierky Nadácie TV Joj.

Všetky peniaze z transparentného účtu mesta budú vyplatené ľuďom, zasiahnutým tragédiou.

Mestské zastupiteľstvo už schválilo zásady ich prerozdelenia.

Vlastníci zatiaľ nerozhodli

To, či si obyvatelia bytového domu postavia novú bytovku, záleží od nich.

„Peniaze dáme ľuďom tak či tak. Keď sa oni rozhodnú, že si ich zložia dokopy a postavia novú bytovku na tom mieste, bude to ich rozhodnutie. Sú vlastníci bytov, my nemôžeme za nich rozhodovať. My im máme uľahčiť túto ťažkú situáciu a v tomto chce mesto Prešov byť nápomocné,“ povedala po schválení pravidiel na zastupiteľstve primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová (KDH).

Na mimoriadnej schôdzi bytového domu dva dni po tragédii sa hovorilo o rôznych možnostiach.

Buď sa postaví nová bytovka na tom istom mieste, kde sú zároveň vlastníkmi pozemku pod bytovým domov, alebo sa peniaze alikvótne rozdelia podľa metrov štvorcových a každý si zabezpečí bývanie individuálne.

„Všetky relevantné inštitúcie obvolám, urobím maximum, aby nám pomohli. Možno prispejú na to, aby sme mohli vybudovať niečo nové. Do 24 mesiacov to dokážeme,“ vyjadril sa 8. decembra Ivan Satvár, virtuálny správca bytového domu číslo 7.

Ako vtedy podotkol, bolo by dobré, keby sa spoločenstvo vlastníkov bytov nerozpadlo, prikláňal sa k alternatíve výstavby novej bytovky.

Medzitým sa konala aj ďalšia, neoficiálna, domová schôdza.