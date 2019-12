Futbal nie je len mužský šport. Dievčatá ho hrajú so šarmom

Žofčák: V zahraničí je to bežná vec

Pre mladé futbalové talenty je dôležité mať svoje vzory.

Aj na to mysleli organizátori turnaja v Giraltovciach.

Po palubovke sa v rámci exhibičného zápasu preháňali a pri odovzdávaní cien potriasali deťom pravicou ligoví hráči ako Igor Žofčák, Dalibor Takáč, Martin Regáli, Oliver Podhorin či Dominik Kunca.

Ako vníma ženský futbal najskúsenejší z nich?

„Je vidieť, že ide do popredia. V zahraničí je to už bežná vec a pomaly sa dostáva aj na Slovensko. Myslím si, že je to fajn,“ pochvaľuje si súčasný trend bývalý 14-násobný slovenský reprezentant a v súčasnosti kapitán fortunaligových Michaloviec Igor Žofčák.

V jeho šľapajach ide syn Denis, ktorý okrem futbalu hráva aj hokej.

A čo ak by raz mal dcéru? Dal by ju tiež na futbal?

„Záležalo by to v prvom rade od toho, či by ona sama mala k tomu vzťah,“ dodal Žofčák.

(dd)