Špeciálny stroj ukončil prácu, ostane na sviatky v Prešove

Suť budú odvážať po dohode s políciou.

19. dec 2019 o 13:05 Michal Ivan

PREŠOV. Špeciálne upravený stroj na výškovú demoláciu ukončil svoju prácu na zničenej bytovke v Prešove po troch dňoch, ďalej už pokračovať nemohol.

Od štvrtka však nastúpila na miesto tragickej udalosti ďalšia firma, ktorá v najbližších dňoch zrovná zvyšky paneláka so zemou.

Sutina sa bude až následne odvážať po usmernení polície.

Výšková demolácia za tri dni

V pondelok sa v Prešove začalo s búraním zničenej bytovky po výbuchu.

Najprv sa pristupovalo k demolácii opatrne, keďže pôvodný pokyn bol, že je potrebné s určitosťou zbúrať len vrchné, najviac zničené poschodia.

V utorok vzhľadom na vývoj situácie padlo definitívne rozhodnutie, že sa bytovka pre veľmi zlú statiku a prepadávajúci sa strop bude musieť búrať úplne celá.

Preto aj práce v priebehu utorka a stredy postupovali oveľa rýchlejšie a špeciálny stroj v stredu práce po troch dňoch ukončil.

„My máme všetko hotové. To, čo som sľúbil, elektrina do bytovej jednotky číslo 9 je zapnutá, ľudia sa pomaly môžu vracať domov. Ja som svoje slovo s chlapmi dodržal a urobili sme maximum. Z môjho hľadiska je priestor likvidácie po havárii pre okolie bezpečný. Poučené osoby a firmy, ktoré do priestoru vstúpia, vedia pracovať. Samozrejme, ľudia nemôžu naďalej vchádzať do vyhradeného priestoru, je to nebezpečné. Bytové jednotky budú zabezpečené tak, aby sa z dverí nedostali do tohto priestoru, ale môžu ďalej fungovať a začať odznova,“ povedal v stredu po ukončení prác odborník z demolačnej firmy Jiří Raszka.

Špeciálny stroj ďalej pokračovať nemôže

Demolácia špeciálnym strojom sa zastavila na tretí deň popoludní.