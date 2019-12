Štedrý večer futbalistu Pavla Šafranka je bez mäsa

Po škótskom angažmáne pôsobí reprezentant v Rumunsku.

19. dec 2019 o 17:38 SITA

STROPKOV. Slovenský futbalový útočník Pavol Šafranko zažil v aktuálnom kalendárnom roku niekoľko prelomových okamihov z pohľadu doterajšej profesionálnej kariéry.

Azda najvýraznejším bola pozvánka do užšieho kádra reprezentačného A-mužstva, na klubovej scéne hral v Škótsku a Rumunsku.

Úspešný rok

"Rok 2019 musím hodnotiť úspešne. Som zdravý, moja rodina tiež, to je pre mňa najväčší základ. Reprezentácia je splnenie detského dna a ďakujem Pánu Bohu, že sa mi to podarilo. Škótsko hodnotím veľmi pozitívne a v podstate až na posledný zápas bola celá sezóna 2018/2019 veľmi úspešná. V Rumunsku som zatiaľ iba štyri mesiace," uviedol 25-ročný rodák zo Stropkova.



V uplynulej sezóne hral v Dundee United prakticky do poslednej sekundy o postup do škótskej Premier League.

Tím z Tannadice Parku to aj zásluhou Šafrankových gólov dotiahol až do barážového finále, v ktorom o triumfe St. Mirrenu rozhodol až jedenástkový rozstrel.

V medzisezónnom období sa meno slovenského útočníka spomínalo dokonca v súvislosti so slávnym Glasgowom Rangers, napokon však zakotvil v rumunskom mužstve Sepsi OSK.

"Škótsko a Rumunsko sú futbalovo a kultúrne úplne rozdielne krajiny, ale na všetko sa dá zvyknúť. Verím však, že sa na Britské ostrovy ešte vrátim," doplnil Šafranko.

V Rumunsku sa to zlepšuje

Začiatok v rumunskom pôsobisku nebol optimálny, ale priznáva, že postupom času je to lepšie.

Sepsi je remízový kráľ súťaže, v 14-člennej konkurencii sa momentálne nachádza na 9. priečke, v 21 zápasoch dosiahol až desať nerozhodných výsledkov.

"Po vydarenej sezóne v Škótsku som si začiatok predstavoval inak, ale taký je futbal. Nedávno nám vymenili trénera. V štyroch zápasoch sa mi podarilo trikrát zabodovať, zaznamenal som dva góly a jednu asistenciu. Nechávam tomu čas, budem na sebe pracovať ako doteraz a uvidíme, aké ovocie to prinesie," poznamenal niekdajší hráč Prešova, Podbrezovej či Dunajskej Stredy.



Práve z posledného spomenutého klubu sa v roku 2017 vybral do zahraničia, keď prestúpil do dánskeho Aalborgu.

Keďže sídlo Sepsi OSK, mesto Sfantu Gheorghe, sa nachádza v oblasti so silnou maďarskou komunitou, aktuálny angažmán mu tak trochu pripomína anabázu na Žitnom ostrove.

"Ja som už nejako spätý s maďarskou komunitou. Sám pochádzam z rusínskej menšiny, čiže možno aj preto. Musím povedať, že aj tu ľudia rovnako milujú futbal a investujú doň peniaze. To sa, samozrejme, vracia. Môžeme to vidieť aj na tom, ako pán Oszkár Világi pracuje s klubom v Dunajskej Strede," podotkol Šafranko.



V Rumunsku si našiel bývanie v Brašove, ktorý sa nachádza neďaleko od zámku legendárneho grófa Draculu.

Už si ho stihol dokonca pozrieť. "Samozrejme, Rumunsko je krásna krajina. Na zámku by ste možno čakali upírov a podobné veci, ale je to skôr taká americká story. Bol to normálny hrad ako napríklad náš v Starej Ľubovni," nezdieľa prílišné nadšenie z hradu Bran.

Sviatky v kruhu blízkych

Šafranko sa už nevie dočkať vianočných sviatkov. Strávi ich v kruhu najbližších na východnom Slovensku.

"Ešte 22. decembra hráme zápas, ale potom s priateľkou cestujeme domov. Keďže som pravoslávny veriaci, na našom štedrovečernom stole nenájdete mäso. Začíname chlebom, cesnakom a medom, ďalší chod je kapustnica a po nej mačanka. Niektorí to možno nepoznajú, je to biela smotanová polievka s hubami. No a nakoniec pirohy. Milujem naše Vianoce. Pod stromček by som si želal ponožky, lebo ich vždy strácam. Žartujem. Želám si, aby bola celá moja rodina zdravá, to je jediné želanie," zakončil Pavol Šafranko.