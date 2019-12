Petra Humeňanská sa počas sviatkov obklopuje rodinou a tichom

Je vďačná za každý deň, keď sú spolu.

26. dec 2019 o 8:57 SITA

BRATISLAVA, PREŠOV. Slovenská speváčka Petra Humeňanská sa cez sviatky obklopuje rodinou a tichom.

„Teším sa, že môžem byť s celou rodinou, ja svoju rodinu milujem a som veľmi rada, keď sme všetci spolu,“ poznamenala speváčka.

„Teraz je nám zároveň veselo, pretože prišli do rodiny dva nové prírastky, bratovi sa v novembri narodila dcérka a už aj sestra má syna, takže som dvojnásobná teta,“ prezradila Humeňanská, podľa ktorej sa v rodine dokážu aj v naoko stresujúcich a hektických chvíľach, ktoré sviatky z času na čas prinesú, podporiť a upokojiť.

Ticho má silu

„Niekedy sa človek znervózni pre nejaké koláče alebo pre to, že už malo niečo byť a je už veľa hodín... My sa, našťastie, vždy vieme dať do pohody a ide nám v prvom rade o to, že sme spolu a že sa máme radi,“ poznamenala speváčka, ktorá si počas sviatkov rada vychutná aj chvíľku v tichu, len sama so sebou.

„Ticho má veľkú silu, keď sa doň zahĺbite, dokážete precítiť tú krásu a lásku vo svojom vnútri. Človek by ju nemal hľadať len vonku a chcieť ju stále od niekoho iného. Až keď začneme od seba, vieme to potom dávať von,“ uviedla speváčka.