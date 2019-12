Traja obvinení pre výbuch v Prešove ostávajú vo väzbe

Pred krajský súd ich prišli podporiť aj rodáci.

30. dec 2019 o 10:48 (aktualizované 30. dec 2019 o 11:58) TASR, Michal Ivan

Správu aktualizujeme

PREŠOV. V pondelok sa rozhodlo na Krajskom súde v Prešove o väzbe trojice obvinených v prípade výbuchu plynu a následného požiaru v 12-poschodovej bytovke na Mukačevskej 7 v Prešove.

V piatok 6. decembra pri nešťastí zahynulo sedem ľudí, ôsmou obeťou zrejme bude stále nezvestná žena.

Z prečinu všeobecného ohrozenia boli pár dní po výbuchu obvinení traja muži z Gelnice a Kojšova a Okresný súd Prešov rozhodol, že budú stíhaní vo väzbe.

Obvinení, ale aj prokurátor podali sťažnosť, o ktorej rozhodoval krajský súd.

Ten nevyhovel ani jednej zo sťažností, obvinení tak ostávajú vo väzbe.

Odvolania zamietli, ostávajú vo väzbe

Krajský súd v Prešove rozhodol o sťažnostiach na neverejnom zasadnutí v pondelok predpoludním.

Samotní obvinení sa zasadnutia nezúčastnili, zastupoval ich iba obhajca.

Súd po vyše dvojhodinovom zasadaní nevyhovel sťažnostiam obvinených, ani prokurátora.

Traja muži tak ostávajú vo väzbe.

"Senát Krajského súdu v Prešove sa stotožnil so záverom sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu Prešov, že v danom prípade existujú skutočnosti odôvodňujúce obavu, že by obvinení mohli ovplyvňovať svedkov, znalcov, prípadne spoluobvinených, alebo inak mariť skutočnosti závažné pre trestné stíhanie," uviedla Petrufová.

Rozsudok súdu o vzatí obvinených do kolúznej väzby je dnešným dňom právoplatný.

Obvineným hrozí väzenie od štyroch do 10 rokov.

Dôvody väzby

Prokuratúra navrhla väzobné stíhanie tria obvinených najprv iba pre obavu, že na slobode by sa vyhýbali trestnému stíhaniu pre hrozbu vysokého trestu.

Súvisiaci článok K trom obvineným za výbuch plynu v Prešove môžu pribudnúť ďalší Čítajte

Na Okresnom súde v Prešove prokuratúra dôvody rozšírila aj o obavu, že Marek, Ondrej a Ján by mohli pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie.

Po výsluchu sudca akceptoval iba druhý dôvod, teda obavu z ovplyvňovania svedkov.

Trio obvinených zo súdu eskortovali do prešovskej väznice.

Sťažnosť proti uzneseniu súdu podali nielen oni, ale aj okresný prokurátor.

Trval totiž aj na druhom väzobnom dôvode, teda vyhýbaniu sa trestnému stíhaniu a možnému mareniu vyšetrovania.

Traja obvinení

Už niekoľko dní po výbuchu vyšetrovateľ obvinil z prečinu všeobecného ohrozenia troch živnostníkov z Gelnice a Kojšova.

Súvisiaci článok Trio obvinených pre výbuch plynu v Prešove vymenilo obhajcu Čítajte

Bratia Marek T. (29) a Ondrej T. (28) a Ján R. (31) podľa znenia obvinenia pri vykonávaní riadeného mikrotunelového vrtu s cieľom uloženia chráničky elektrického nízkonapäťového vedenia prerazili potrubie zemného plynu, ktoré viedlo do bytového domu na Mukačevskej 7.

Za doteraz presne nezistených okolností došlo k úniku plynu do priestorov tohto domu a o 12.12 hod. k jeho vznieteniu a výbuchu.

Podľa znenia obvinenia od prerazenia potrubia do momentu výbuchu po dobu najmenej 30 minút, spoliehajúc sa na to, že unikajúci plyn sa samovoľne odvetrá pootváraním okien obyvateľmi domu, nevykonali žiadne relevantné opatrenia, ktorými by odvrátili bezprostredne hroziace nebezpečenstvo vznietenia a výbuchu plynu a to najmä okamžite po zistení prerazenia potrubia.

Ako osoby zodpovedné za vznik poruchy nekontaktovali integrovaný záchranný systém na čísle 112, poruchovú linku SPP a ani iné tiesňové linky.

Tiež nevyzývali prítomné osoby, aby ihneď nebezpečný priestor opustili a to napriek tomu, že im táto povinnosť vyplýva z príslušných ustanovení.

Rodáci obvinených hovoria o ich nevine Pred budovu súdu prišli v pondelok i príbuzní obvinených, ako aj obyvatelia obce Kojšov a mesta Gelnica odkiaľ pochádzajú. S transparentmi sa ich zišlo asi päťdesiat. "Každý máme k týmto chlapcom nejaký vzťah, čiže sme ich prišli tak v tichosti podporiť. Na základe toho, čo viem, aj od ľudí, ktorí veciam rozumejú, osobne verím v ich úplnú nevinu alebo možno nejaký,ak sa preukáže, minimálny podiel viny za to, čo sa stalo," povedal starosta obce Kojšov Anton Bašniar s tým, že obec je ochotná v prípade obvinených prijať spoločenskú záruku. Celý vzťah od zadávateľa zákazky až po konečných živnostníkov, ktorí práce vykonávali, bude podľa jeho slov potrebné analyzovať a na základe toho potom spravodlivo vyvodiť zodpovednosť. Podporiť rodinných príslušníkov prišiel aj Ján Tchur, ktorý tvrdí, že obvinení nerobili výkopové práce svojvoľne. Doplnil, že tí, ktorí sú naozaj zodpovední, neboli ani obvinení. "V prvom rade chcem vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým,úprimnú ľútosť poškodeným. Je nám to veľmi ľúto, čo sa stalo, ale chlapci sú nevinní. Neexistujú nijaké zákonné dôvody, pre ktoré by ich držali vo väzbe. Pevne veríme, že dnes ich pustia. Sú to dobrí chlapci, ktorí išli do práce nie s úmyslom niekomu uškodiť," dodala ešte pred verdiktom súdu matka dvoch obvinených. (tasr)