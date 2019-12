Chceme byť zaujímavý tím, vraví kouč prešovských volejbalistov

Budú pokračovať v nadstavbe o 5. – 9. miesto.

31. dec 2019 o 0:00 Ján Jacoš

PREŠOV. Volejbalisti VK Mirad PU Prešov budú v extralige 2019/2020 pokračovať v nadstavbovej skupine o 5. až 9. miesto.

Pred štartom ročníka sa prešovský tím poriadne omladil, trénera Erika Digaňu tak čakala práca pri stabilizovaní a stmeľovaní družstva, obdobie skúšania a kryštalizácie.

Keďže hráči majú študijné a pracovné povinnosti, veľa sa pracuje na súhre.

S trénerom Šarišanov Erikom Digaňom sme sa pozhovárali.

Aké je vaše hodnotenie základnej časti extraligy?

„Trochu dlhšie sme sa hľadali. Bolo to tak i na nahrávačskom poste. Juraj Jurko pracuje, Boris Velička je študent, mal i zdravotné záležitosti a je aj mládežníckym reprezentantom, potrebuje spevniť pohybový aparát. Dobre sa chytil Mário Oleárnik. Funguje nám obrana na sieti a v poli, zlepšil sa útok. Naša hra je lepšia a je to vidieť i na výsledkoch. Účasť v prvej štvorke nám ušla, súťaž je však vyrovnaná, o medaily môže bojovať sedem tímov. Som rád, že extraliga je vyrovnaná a i v druhej časti sa bude na čo pozerať."

Dlho ste museli pracovať na súhre. Ako ste s ňou spokojný?

„Pracovať nám treba na veľa veciach. Do tímu prišiel nový smečiar, nahrávač, univerzál, blokár Faron ukončil aktívnu činnosť. Máme mladých hráčov, kariéru majú pred sebou. Našou koncepciou je ich pripravovať a o dva, tri roky môžeme byť veľmi zaujímavým tímom. So súhrou nám to chvíľu trvalo, stále je však na čom pracovať."

Družstvo sa zlepšilo, v posledných zápasoch podalo veľmi dobré výkony.

Koho by ste vyzdvihli?