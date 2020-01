Zomrel Peter Gromoš, kedysi slávny prešovský herec a hudobník

S Divadielkom Corso bol hviezdou sedemdesiatych rokov.

6. jan 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Umelecký Prešov utrpel ďalšiu stratu. Vo veku 68 rokov zomrel dlhoročný herec a vychýrený muzikant Peter Gromoš.

Stalo sa tak v posledný deň roka 2019, správu o úmrtí potvrdil jeho kolega (nielen hudobný, ale aj z oblasti plynárenstva) Bernard Herstek.

S Petrom Gromošom sa poznal štvrťstoročie. Zoznámili sa v čase, keď neskorší zakladateľ Prešovčiat zvažoval, čo bude ďalej v hudbe robiť.

Gott a Štaidl z Prešova

„V Petrovi som videl veľkú nádej, pretože jeho muzikalita, herecká virtuozita a improvizačná schopnosť mi vtedy pripadali grandiózne a po návrate z Prahy som mal jasnejšie, ako na to. Asi to bolo neskromné, ale ponúkol som mu pararelu: Peter, poďme do toho, ty budeš Gottom a ja tvojím Štaidlom,“ vyznal sa B. Herstek.

Z muzikantského spojenia nebolo nič, ich priateľstvo pretrvalo.

Jedinečné Divadielko Corso

Peter Gromoš sa najpamätnejšie zapísal do dejín (nielen) prešovskej umeleckej scény vďaka Divadielku Corso. Počas sedemdesiatych rokov, keď bola kultúra v útlme, sa stalo fenoménom.

V Dome kultúry ROH pripravovalo Divadielko Corso na čele s Petrom Gromošom a Alexandrom Petíkom hudobno-dramatické programy.

Podľa pamätníkov to bola práve táto tvorivá skupina, ktorá prišla v 70. rokoch výraznejšie s vlastnou tvorbou. Okrem vlastných počinov organizovalo Divadielko Corso v tom čase aj každoročnú súťaž Hľadáme nové talenty.

Divadielko Corso bolo aj akousi vítanou konkurenciou pre Hi-fi klub (vznikol v roku 1969), ktorý v siedmej dekáde spoluudával tón hudobného života v meste.

Vzdal sa rozbehnutej kariéry

Bernard Herstek o Petrovi Gromošovi hovorí, že ho poznal od roku 1973 ako nádejného herca a predovšetkým autora piesní pre Divadielko Corso.

„Predstavenia hier od autorskej dvojice s Alexandrom Petíkom, neskôr rozšírenou o Alexandra Robu, boli v tých rokoch veľmi populárne a vždy vypredané. Ako stredoškolák sa zúčastnil súťaže Zlatá kamera, vďaka čomu sa na hudobnej scéne stal oveľa populárnejší, čo prinieslo úspech skupine z divadielka - Corso Beat. Ako speváčky v nej boli Magda Medveďová a Bernadeta Macáková, neskôr Gromošová – manželka brata Imra Gromoša. Táto skupina začala nahrávať a účinkovala aj v televízii.“

Našliapnutej kariéry sa P. Gromoš vzdal, venoval sa rodine a pôsobil ako úradník. Popritom však stále hrával na gitare a spieval vo viacerých zoskupeniach.

Skladal piesne, tou top bola podľa Hersteka Ovoňaj ten kvet.

„Prioritou Petra Gromoša bola rodina, najprv s muzikantmi bratmi Ferom a Imrom a ich rodinami, potom so svojou s manželkou Lýdiou a deťmi Zuzkou a Petrom, neskôr bol z neho vynikajúci dedko svojim vnúčatám. Napriek tomu, čo možno mohol dosiahnuť v muzike, zvolil si život naplnený láskou, ktorú rozdával i dostával. V rodine i nám okolo neho. Ak dnes na neho spomíname, nemožno obísť jeho nerozlučného kamaráta Štefana Nižníka, s ktorým sa stali legendárnou humornou dvojicou, ktorej príbehy a hlášky sa stali zlatým fondom neopakovateľného prešovského humoru,“ dodal o zosnulom kamarátovi a kolegovi B. Herstek.

Peter Gromoš bol veľkou postavou prešovskej kultúrnej scény, zvlášť v čase, keď takéto povzbudenie potrebovala najviac.

Česť jeho pamiatke.