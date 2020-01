Fenomén slovenský Seattle skutočne existuje. Už dvadsať rokov

Prívlastok Prešova spopularizovali jeho odporcovia.

11. jan 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. „Slovenský Seattle neexistuje,“ spieva v refréne pražská formácia Pekelné kone, ktorú tvoria, ako ináč, rodáci z Prešova Tomáš Hricišák a Jozef Zeleňák.

Dlhoročné hudobné dvojičky, čerství laureáti prešovskej ceny Lokálne Hlavy, si v skvelej sarkastickej pesničke doberajú rodné mesto štylizujúce sa ako „slovenský Seattle“.

Nie sú jediní.

Alergickí na slovenský Seattle

Toto pomenovanie irituje mnoho ľudí.

No aj vďaka nim sa pojem „slovenský Seattle“ vžil, podobne ako starší prímer Atény nad Torysou.

„Prešov, slovenský Seattle. Neznášam toto pomenovanie,“ napísal pred časom prešovský hudobník Peter Horváth v glose pre časopis Ta Take Town, ktorý publikuje materiály inšpirované Prešovom a mestským prostredím vo všeobecnosti.

„Furt, keď dakto povie alebo napíše slovenský Seattle, mám taký divný pocit, ako keď stojíš v čakárni a začne ťa svrbieť medzi nohami, ale hanbíš sa poškrabať, lebo to všetci uvidia. Aj teraz, keď som to ja 2 × napísal, mám chuť sa nejako potrestať. Prešov určite nie je žiaden Seattle. Možno tak slovenský Broken Bow (to je také odkurene mesto v strede Nebrasky, ktorá je v strede Ameriky a to som si pozrel na Google maps, aby ste mali predstavu, že tu nepíšem hocičo ma len tak napadne). Hrdiť sa tým, že tu každý druhý vie zahrať 3 akordy na gitare, to je také naše slovenské, jak sa každý teraz hrdí, že sa vie bicyklovať bo aj Sagan sa vie bicyklovať,“ napísal Horváth.

A ironicky podotkol, že z jeho sídliska Šváby nie je ani Tásler, ani Knechtová či Nagy a najinšpiratívnejšou osobnosťou tam bol „školník Edo“.

Článok uzavrel tým, že „aspoň dvom trom ľuďom vstúpim do svedomia a nebudú už nikdy používať to slovné spojenie, ktoré ani ja už nikdy nepoužijem“.

Podrobne riešil pomenovanie „slovenský Seattle“ aj odborný web hudba.sk.

„V poriadku, Prešov nikdy nebol a nebude pre svet taký revolučný ako Seattle. Napriek tomu ide o sympatické mesto, ktoré v 90. rokoch pre slovenskú scénu znamenalo veľa a dodnes má svojské čaro,“ napísal Marek Danko.