Bardejovský futbal čaká boj o záchranu, odišlo mu mnoho hráčov

11. jan 2020 o 0:00 Juraj Ščerbík

BARDEJOV. Futbalisti Partizána Bardejov skončili po jesennej časti II. ligy na 11. mieste, so šiestimi výhrami, tromi remízami a ôsmimi prehrami.

V zime došlo v kádri k výrazným zmenám.

Trénerská dvojica Branislav Benko s asistentom Jozefom Kukulským zostáva.

Prvý zápas o záchranu je na programe 8. marca v Trebišove.

V neľahkej situácii

Prezident Partizána Bardejov Stanislav Soroka bez servítky priblížil situáciu nielen v klube, ale aj v meste.

„Sme v neľahkej situácii. Snažíme sa ju riešiť, no v súčasnej dobe to nie je jednoduché. Máme na to mesačný rozpočet financií, do ktorého sa musíme zmestiť. Nie je ľahké samému sponzorovať II. ligu. Dnešná doba je veľmi zlá pre celkový šport a kluby v meste. Na celom Slovensku to nie je inak. Kde to až musí spadnúť, aby sa kompetentní začali o to zaujímať? Niekto sa cíti urazený, že som si dovolil kandidovať na primátora mesta. Zároveň som si dovolil písať o praktikách, aké sú v našom meste. Jedno je isté, že najväčší podiel na mojom prezidentovaní má primátor Bardejova Boris Hanuščák. V roku 2016 osobne bol pri tom. O sľuboch ani nepíšem, skoro nič z toho nesplnil.“

Benko: Silnejšia skupina odišla

Poľadovica aj na umelom trávniku ovplyvnila prvý tréning.

Mužstvo sa v ostatných sezónach chytá len slamky.

Podľa kormidelníka Branislava Benka bude hlavným cieľom záchrana.

„Oslabili sme sa. Silnejšia časť mužstva odišla, všetci mohli hrať druhú ligu. No situácia v klube bola taká. Najväčší problém bol v ekonomických možnostiach. Čaká nás veľmi ťažká jar. Urobíme všetko pre to, aby sme sa zachránili. Problémom v jeseni bolo aj pravidlo, že musí nastúpiť hráč do 21 rokov. Tak sa stalo, že bolo treba improvizovať, aj keď nám to neprospelo. Momentálne hrá naša mládež v druhej lige. Neviem, koho si z tejto skupiny vybrať, aby mohol hrať za mužov. Mrzí nás, že je tu menej chlapcov z Bardejova. Voľakedy domácich bolo viac. Aspoň osem, deväť.“

Káder opustili Adrián Leško, Róbert Stachura, Radoslav Človečko, legionári Marko Milunovič, Nikita Rošev.

Peter Voško sa vrátil z hosťovania do Podbrezovej.

Michal Horodník po hosťovaní z Popradu prestúpil do Pohronia, Filip Maník je v Petržalke a Dávid Keresteš v FC Košice.