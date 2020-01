Úrad pre verejné obstarávanie otvoril pracovisko v Prešove

Chcú búrať mýty o tom, že štátne inštitúcie sú skostnatené.

16. jan 2020 o 11:34 Michal Ivan, Michal Frank

PREŠOV. Po Banskej Bystrici a Trenčíne má Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) svoju predĺženú ruku aj v Prešove.

Nové stále pracovisko ÚVO otvorili vo štvrtok v sídle Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

Vedúcim stáleho pracoviska je Ján Richnavský, okrem neho v ňom budú pôsobiť dvaja odborní pracovníci.

V Prešove budú poskytovať obciam a ďalším obstarávateľom metodické usmernenia, v ďalšej fáze sa zamerajú aj na školenia.

Od regionálnych pracovísk očakáva ÚVO zefektívnenie a zrýchlenie procesu obstarávania.

Ďaleko do Bratislavy

„Je to predĺžená ruka dôležitého kontrolného orgánu, v konečnom dôsledku chceme skvalitniť život občanov,“ povedal predseda ÚVO Miroslav Hlivák, ktorý prišiel s iniciatívou regionálnych pobočiek úradu.

„Vieme, ako ďaleko je do Bratislavy z východu Slovenska a chodiť po všetky metodické usmernenia do Bratislavy je náročné. Je to plus pre rýchlosť procesov pre akéhokoľvek verejného obstarávateľa z kraja. Preto sa teším, že takáto spojka medzi samosprávami, verejnými inštitúciami a Úradom pre verejné obstarávanie tu je,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský (KDH).

Podľa šéfa ÚVO Hliváka je jedným z cieľov „búrať mýty o tom, že štátne úrady sú odtrhnuté od reality a skostnatené“.

Zriadenie tohto pracoviska považuje za vyústenie dvaapolročnej spolupráce.

Pomoc pri obstarávaní

„Treba si uvedomiť, že každý starosta, primátor, župan či riaditeľ školy má iks povinností a jednou z kľúčových je verejné obstarávanie. Preto si myslím, že to ocenia. Vieme ich naviesť na cestu, aký postup obstarávania si môžu zvoliť.“

Okrem metodických usmernení pre obstarávateľov a ich vzdelávaní bude prešovské pracovisko ÚVO poskytovať základné rady aj miestnym podnikateľom.

„Neustále prízvukujeme, aby sa vytvárali podmienky pre čo najširšiu hospodársku súťaž, aj keď sa to týka zákaziek s nízkou hodnotou.“

Šité na mieru

Miesta prvého kontaktu mieni úrad postupne zriadiť vo všetkých slovenských krajoch.

V Prešove budú vyčlenení traja pracovníci v štátnozamestnaneckom pomere.

„Následne budeme vidieť, ako sa agenda bude vyvíjať,“ povedal Hlivák.

Režim pracoviska bude prispôsobený tomu, o čo bude najväčší interes.

Na úvodné štvrtkové školenie prišlo okolo sto ľudí, čo je podľa jeho slov prvý signál o tom, že o pracovisko ÚVO bude záujem.

„Chceme sa prioritne venovať problémom, ktoré tunajších obstarávateľov najviac trápia,“ povedal vedúci nového pracoviska Ján Richnavský.

„Kontakt s touto kanceláriou bude jednoduchý a dostupný, čo ocenia starostovia a ďalší obstarávatelia,“ doplnil župan Majerský.