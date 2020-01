Nový tréner Giraltoviec Tomáš Suslo verí v záchranu i pomoc Košíc

Prichádza z konkurenčného klubu, zavážilo cestovanie.

18. jan 2020 o 0:00 Daniel Dedina

GIRALTOVCE. Na začiatku zimnej prípravy preberajú niektoré tímy noví tréneri.

Dve zmeny v III. futbalovej lige Východ spája rovnaké meno.

Po tom, čo Tomáš Suslo skončil v Krompachoch, zasadol na lavičku Giraltoviec.

Pohľad na tabuľku dodáva tejto zmene zaujímavý rozmer, zo 14. mužstva tabuľky presedlal k pätnástemu.

„V porovnaní s Krompachmi je to blízko, pretože tam bol najväčší problém cestovanie. S funkcionármi Giraltoviec sme sa porozprávali o tom, aké videnie majú oni i ja, a dohodli sme sa na spolupráci do konca sezóny,“ povedal nám rodák zo Zemplína, bývajúci v šarišskej obci Podhorany, len 15 km od Giraltoviec.

„Určite to zavážilo. Do Krompách som v jednom období chodil na tréningy rovno z práce. Bolo to náročné, kým do Giraltoviec je to na skok,“ priblížil Suslo faktor, ktorý zohral rolu v jeho rozhodovaní.

Najlepší scenár? Záchrana pre oboch

Jarné boje sa vyznačujú poriadnou hektikou, preto nás zaujímalo, ako vníma svoj prechod k priamemu konkurentovi v boji o záchranu.

„Je to trochu zvláštne, ale urobíme všetko pre to, aby sme cieľ, ktorý sme si stanovili, dosiahli. Palce budem držať aj Krompachom, aby nemuseli rozmýšľať nad záchranou do konca sezóny,“ prejavil Tomáš Suslo lojalitu voči svojmu už bývalému pôsobisku.

Viac nás však zaujímalo to súčasné. Východisková pozícia Giraltoviec nie je po jeseni vôbec ružová.

Na konte majú len sedem bodov a rovnaký počet ich delí od možnosti posunúť sa v tabuľke vyššie.

Ako vidí ich nový kouč šancu na záchranu?