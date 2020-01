Benefičný koncert v Prešove: Pre ľudí z bytovky hrajú desiatky umelcov

Knechtová: Tragédia sa ma bytostne dotkla.

19. jan 2020 o 17:05 Michal Frank, Michal Ivan

PREŠOV. Bezprostredne po výbuchu na Mukačevskej 7 sa strhla obrovská lavína solidarity, ktorá siahala až za hranice Slovenskej republiky.

Okrem darov na transparentný účet pre ľudí zasiahnutých tragédiou na Mukačevskej ulici sa začali v Prešove mobilizovať aj umelci.

Na čele s hlavným organizátorom Rudom Voitom ohlásili veľký benefičný megakoncert na ktorom si zahrali desiatky umelcov.

Výťažok z koncertu poputuje na transparentný účet.

Pozvanie prijali desiatky umelcov

V nedeľu 19. januára sa v Mestskej hale – Tatran Handball aréna začal charitatívny koncert.

Od štrnástej hodiny sa začali striedať umelci na pódiu.

„Myslím, že všetko ide dobre. Ešte pred začiatkom sme potrebovali vyskúšať svetlá, obrazovku a či nám to všetko klape tak ako má. Ten program bude gradovať a gradovať a ľudia budú postupne prichádzať. Nie každý zvládne šesťhodinový maratón hudby, tak možno si ľudia vyberajú ten pravý okamih, ktorý sa im najviac páči,“ povedal hlavný organizátor megakoncertu Voit.

Ľudia prichádzali postupne a hala sa začala zapĺňať.

Hlavnému organizátorovi sa podarilo zorganizovať koncert s troma desiatkami umelcov a rôznych zoskupení.

„Začalo to tak, že som najprv urobil pár telefonátov s vybavením priestorov. Neskôr som obvolal pár umelcov a keď som videl, že potvrdzujú účasť, potom to už išlo. Niektorí sa začali ochotne aj sami hlásiť. Máme aj ďalších 25 kapiel, ktoré nemohli vystúpiť z časového hľadiska, inak by koncert musel trvať dvanásť hodín,“ povedal Voit.

Celý výťažok z koncertu pôjde na transparentný účet mesta.

Koncertu sa zúčastnili aj priamo rodiny, ktoré natrvalo stratili svoj domov.

Knechtová: Udalosť sa ma bytostne dotkla

Pozvanie prijala aj Prešovčanka Katarína Knechtová.

„Som veľmi milo prekvapená, že ľudia sa spojili a uvedomili si závažnosť situácie a hlavne osudy dotknutých ľudí. Nikto z nás si ani nevie predstaviť, čo všetko museli prežiť. Pre mňa to bol taktiež obrovský šok, keďže to sú moji susedia, bývam veľmi blízko a bytostne sa ma to dotklo. Som veľmi rada, že sa ľudia spojili a vznikla takáto akcia. Prišla som koncert podporiť napriek tomu, že sme všetci v kapele pracovne vyťažení. Nešlo to však odmietnuť a budem rada, ak príde ešte viac ľudí,“ povedala Knechtová, ktorá je pyšná na to, že sa dokázala strhnúť lavína pomoci.

Medzi umelcami vystúpil aj rímskokatolicky kňaz a operný spevák Martin Šafárik.

„Každé utrpenie, ktoré je sprevádzané priateľstvom, tak je odrazu znesiteľnejšie. Som rád, že môžem aspoň trošku prispieť a prišiel som z Bratislavy,“ povedal pred famóznym vystúpením Šafárik.

Ten na megakoncerte zaspieval pieseň z opery Evanjelium podľa Lukáša od súčasného skladateľa Víťazoslava Kubičku.

Program je naplánovaný až do neskorých večerných hodín.