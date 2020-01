Muzikanti sa zomkli, pomohli ľuďom z vybuchnutej bytovky

Ako prežívali osudné okamihy Dubasová, Drapák, Kollárovci a ďalší.

20. jan 2020 o 9:22 Michal Frank

PREŠOV. Tri desiatky interpretov sa stretli v nedeľu na veľkom benefičnom koncerte pre Mukačevskú v prešovskej Tatran handball aréne.

Hudobníci nielen z Prešova sa rozhodli takto pomôcť ľuďom z bytového domu Mukačevská 7, v ktorom 6. decembra 2019 vybuchol plyn a dnes už je zrovnaný so zemou.

Megakoncert sa niesol v štýle á la Live Aid, keď sa na pódiu striedali interpreti, medzery vypĺňali moderátorské vstupy.

Podujatie zorganizoval Prešovčan Rudo Voit. Celý výťažok z akcie pôjde cez transparentný účet mesta priamo ľuďom z daného paneláka.

Koncert bol pestrý, z pódia zneli rôzne žánre. Rock, pop, jazz, country i ľudovka.

Prišiel každý, kto mohol. Koncertu sa zúčastnili aj priamo rodiny, ktoré natrvalo stratili svoj domov.

Dubasová: Prešov mám v srdci

Medzi účinkujúcimi nechýbali dve top speváčky dvoch generácií Katarína Knechtová či Beáta Dubasová.

„Boli sme všetci zošokovaní pri obrazovkách a snáď na druhý deň mi volal Rudo Voit. Prešov mám vo svojom srdci, veď som tu študovala na strojníckej škole dva roky, začínala som tu spievať s Petrom Nagyom, spievala som v pionierskom dome. Takže, samozrejme, ak treba pomáhať, tak musíme pomôcť. Zvlášť ľuďom, ktorých mám veľmi rada. Je to nešťastie, ktoré sa týka každého z nás,“ reagovala na tragickú udalosť Beáta Dubasová.

Ako podotkla, mohlo sa to stať hocikde.

„Tým sa my, ľudia, líšime od zvierat, že dokážeme pomôcť. Ani minútu som neváhala,“ povedala.

Páčila sa jej pestrá dramaturgia koncertu.

Pre svoje vystúpenie upravila svoj playlist.

„Premýšľala som nad tým, že moje najväčšie hity Sme také, aké sme či Dievča z reklamy sa tu nebudú hodiť. Predsa len, je to charitatívny, benefičný koncert pre niečo, čo nebolo veselé, tak som ich nezaradila, ale nebol problém, mám veľký repertoár.“

Knechtová: Udalosť sa ma bytostne dotkla

Pozvanie prijala aj Prešovčanka Katarína Knechtová.

„Som veľmi milo prekvapená, že ľudia sa spojili a uvedomili si závažnosť situácie a hlavne osudy dotknutých ľudí. Nikto z nás si ani nevie predstaviť, čo všetko museli prežiť. Pre mňa to bol taktiež obrovský šok, keďže to sú moji susedia, bývam veľmi blízko a bytostne sa ma to dotklo. Som veľmi rada, že sa ľudia spojili a vznikla takáto akcia. Prišla som koncert podporiť napriek tomu, že sme všetci v kapele pracovne vyťažení. Nešlo to však odmietnuť a budem rada, ak príde ešte viac ľudí,“ povedala Knechtová, ktorá je pyšná na to, že sa dokázala strhnúť lavína pomoci.

Ščamba roztancovala publikum

Na pódiu sa predstavila aj veselá formácia Ščamba.

V čase, keď došlo k tragédii, bola práve vo vysielaní v televízii.

Vstupy s kapelou boli skrátené a všetci v nemom úžase sledovali, čo sa deje.

Ščamba zahrala na koncerte svoj najväčší hit Dedina i song Na mňa nikto nemá, ktorý si vyžiadalo publikum.

„Je to výborná myšlienka a sme radi, že sme sa toho mohli zúčastniť a podporiť túto vec. Bohužiaľ, stalo sa, čo sa stalo, ale sme hrdí aj na to, koľko kapiel sa dalo dokopy a podporili tento koncert,“ uviedol Julián Ruščak zo Ščamby.

Záver patril hudobníkovi z bytovky

Finále megakoncertu zabezpečila kapela Atantida, s ktoru si zahrala aj dvojčlenná dychová sekcia v zložení Ján Višňovský - Marek Majoroš.

Druhý menovaný hudobník býval práve na Mukačevskej 7.

Prišiel o všetky veci, ale kolegovia muzikanti a herci sa mu poskladali na úplne novú trúbku, na ktorej hral aj teraz.

Majoroš, spolu s domovníkom Mukačevskej 7 Mojmírom Květoňom poďakovali organizátorom, umelcom i ľuďom, ktorí svojou účasťou prišli podujatie podporiť.

Pôvodne sa uvažovalo, že vystúpi celý big-band, napokon sa dychári spojili s Atlantidou.

„Keďže nám boli nahrávať nejaké veci na cédečko, boli sme veľmi radi. Naživo sme ešte takto s dychovou sekciou nehrali,“ podotkol frontman Atlantidy Peter Vyslocký.

„Vnímali sme to intenzívne. Môj kolega, ktorý má dvere triedy hneď vedľa mňa, býva priamo oproti. Poznáme sa aj s Marekom Majorošom, oni spolu hrávajú, tak sme si hneď dávali vedieť, čo sa deje. Bolo to šialené,“ zaspomínal si na ponurú udalosť.

Kandráčovci jedným z vrcholov večera

Jednou z najväčších hviezd megakoncertu boli Kandráčovci.

„Moje reakcie boli také, ako vo väčšine prípadov na celom Slovensku. Veľmi sa ma to dotklo, pretože som rodákom z Prešova, prežil som tu najkrajšie roky študentské, tu vznikla naša kapela, odohrali sme tu prvé koncerty a to, že tu dnes večer sme, je to najmenej, čo sme mohli urobiť,“ konštatoval Ondrej Kandráč.

„Často myslím na ľudí, ktorí strádajú a ich život sa im rapídne zmenil. Tak snáď sa aspoň takouto malou troškou podarí napraviť to, čo osud a situácia okolo pokašľali.“

Kandráč ocenil spolupatričnosť ľudí.

„Na jednej strane ma to celé, čo sa udialo, zasiahlo. Na druhej strane ma zahrialo pri srdci, že ešte na tom nie sme až tak zle, keď myslíme jeden na druhého. Som milo prekvapený. Vždy je tu taká nádej, že po tých zlých dňoch vychádza slnko a prichádzajú tie krajšie. To je alfa a omega celého života,“ povedal.

Zažil naživo pád Dvojičiek

Do Prešova prišla aj legenda slovenskej country music Allan Mikušek.

„Keď som videl na facebooku výzvu, tak som napísal Rudovi správu, že či môžeme prísť, či nás zoberie. Ponúkol som sa, že ak treba pomôcť, radi prídeme, moji chalani tiež povedali jednoznačne áno,“ prezradil hudobník, ktorý zažil naživo pád Dvojičiek.

Bol tam spolu so Žobrákmi, inak ďalšími účinkujúcimi na megakoncerte.

Ich ústny harmonikár Peter Hajduk bol posledným turistom na svete, ktorý navštívil strechu Dvojičiek.

„Večer predtým za ním zatvárali dvere,“ potvrdil Mikušek.

„Videl som pád Dvojičiek doslova naživo a vedel som si predstaviť tých ľudí, čo asi prežívajú. Bolo treba pomôcť. Viem, že sú veci, ktoré sú nenávratne preč a títo ľudia prišli o svojich blízkych i o všetko, ale nech sa to jednoducho čoskoro dá do poriadku. Treba im pomôcť finančne, preto sa to aj robí, ale musia cítiť aj celkovú podporu z celého Slovenska,“ dodal.

Drapák: Neváhal som

Do Prešova meral cestu aj Paľo Drapák.

„Mám tu najväčšieho fandu Martina Beďa Bednárika, ktorý ma sprevádza už dlhé roky, a milión ďalších kamarátov. Minulý týždeň som tu bol točiť videoklip. Je to dueto s Lenkou Rakárovou, o pár dní bude mať premiéru,“ prezradil Drapák, ktorého tragédia hlboko zasiahla.

„S manželkou sme to pozerali a bolo to veľmi nepríjemné, lebo niektorí ľudia prišli o život, ďalší o všetok majetok. O celý svoj život. Každý tam mal svoje veci, spomienky, ku ktorým sa už nikdy v živote nebude dať vrátiť, lebo už je to preč.“

Preto ani na chvíľu neváhal a zaznačil si v kalendári dátum benefičného koncertu.

„Keď zavolal Rudo Voit môjmu manažérovi Peťovi Kramárovi, či by sme podporili koncert pre Mukačevskú, pre ľudí z tej bytovky, tak som vôbec neváhal. Veľakrát v živote som už zažil všelijaké tragédie a dosť máme čo vracať jeden druhému. V dnešnej uponáhľanej dobe sa zastaviť a urobiť takéto veci, je to priam občianska povinnosť.“

Paľo Drapák ocenil širokospektrálnosť účinkujúcich i to, že v zákulisí postretával viacero známych, ktorých dlhšie nevidel.

Kollárovci bavili ľudí

Z iného hudobného súdka sú Kollárovci, ktorých prešovský „Live Aid“ bavil, pretože sa bavili ľudia.

Svoju podporu považovali za samozrejmosť.

„Rudo Voit nás oslovil, že organizuje tento benefičný koncert. Máme dnes voľno, takže ani na chvíľu nikto z nás nezaváhal. Sme z Prešovského kraja, je to najbližšie veľké mesto, máme tu veľa kamarátov, ale v prvom rade sme chceli pomôcť ľuďom, ktorých zastihla táto tragédia,“ povedal Tomáš Kollár.

Okamihy hrôzy

Koncert šliapal ako hodiny, bez prestojov a bez meškania, hoci išlo o šesťhodinový maratón.

Nechýbala na ňom ani plejáda domácich umelcov.

Medzi nimi bola aj speváčka Michaella Papp.

„V ten deň som mala home office a na obed som si na chvíľu išla oddýchnuť. A vyslovene so mnou vystrelilo z gauča. Najprv sme si mysleli, že spadlo pri nás nejaké lietadlo. Lebo nad nami lietajú vojenské vrtuľníky. Hneď nato niekto vysielal live…“

Ako priznala, bolo to veľmi silné.

„Veľmi som to prežívala a strašne sa ma to dotklo, lebo toto sa ešte nikdy nestalo.“

V Prešove bol počas tragédie i Slavo Gibarti, líder skupiny Hrdza.

„Práve som točil v štúdiu v centre, u Martina Migaša. Výbuch sme nezaregistrovali, ale hneď počas točenia sme sa to dozvedeli. Potom už všade húkali autá...“

Koncert podporil bez váhania.

„Tiež som človek, ktorý tu v bytovke v Prešove vyrastal, aj teraz tu bývam v bytovke a toto je vec, ktorá sa môže stať hocikomu. Obrovská tragédia.“

Ex-superstarista prišiel na otočku

Jakub Petraník prišiel na otočku podporiť tento koncert.

Hneď po svojom vystúpení sa vybral na IC-čko.

„Pre mňa osobne to bolo citlivé, lebo obe babky mám blízko miesta, kde sa to stalo. Obom som hneď vystrašený volal, či sú v poriadku. Poznám to tam, chodievali sme sa hrávať k Toryse. Presne som vedel, o ktorý blok ide. Veľmi ma to zasiahlo. O to viac, že je to v mojom rodnom meste. Silná rana. Keď som videl, že sa bude konať tento koncert, hneď som písal, že rád prídem,“ povedal bývalý superstarista.

Pomôcť hudbou

Ani chvíľu neváhala ani prešovská speváčka Viki Olejárová.

„Bývam práve na tom sídlisku, bola som vtedy doma, počula som výbuch. Boli sme doma s mamou a nevedeli sme, čo sa deje, ale akonáhle sme zistili, hneď sme utekali na pomoc. Preto som sa rozhodla pomôcť aj hudbou.“

Rovnako tak zareagoval Martin Husovský zo skupiny Komajota.

„Čo iné môžu muzikanti ponúknuť? Robíme to celý život a zahrať na podporu niekoho konkrétneho je veľmi pekné. Ukázala sa spolupatričnosť Prešovčanov, a zvlášť muzikantov,“ prezradil Huso, ktorý výbuch počul vo svojom dome.

„Bola to strašná šupa, všetky okná sa mi zatriasli. Vybehol som von, že čo sa deje, nič som nevidel. Až potom začali na internete vyskakovať fotky. Keď som o druhej išiel po syna do školy, išiel som okolo a som skoro odpadol. Lebo v tom momente to asi najviac horelo. Je to také, že človek neverí vlastným očiam, že sa v dnešnej dobe môže niečo také stať.“

Znel i operný spev, v podaní kňaza

Rímskokatolíciky kňaz Martin Šafárik vyštudoval operný spev.

Aj tento žáner teda odznel na benefícii.

„Milo ma oslovilo, že ako katolíckeho kňaza, o ktorom vedia, že aj spieva, chceli pozvať na benefičný koncert, ktorý sa týka ľudí, ktorí z momentu na moment stratili strechu nad hlavou, niektorí dokonca svojich vlastných rodinných príslušníkov. To sú také extrémne situácie v našom živote, keď sa tá kňazská prítomnosť hodí. A tým, že toto je koncert, ktorý má aj ekonomicky pomôcť a dostal som tú príležitosť priložiť ruku k dielu, tak samozrejme som ani sekundu neváhal,“ povedal pre Korzár.

Zaujímalo nás, ako sa dá skĺbiť koncertovanie s kňazským povolaním.

„Beriem to ako jeden z výstupov. Nevnímam to ako nič, čo by bolo navyše. Je to súčasť. Každý kňaz išiel do kňazstva s nejakými talentmi a schopnosťami, ktoré by mal súbežne rozvíjať. To neznamená, že keď sa niekto stane kňazom, má všetko ostatné spláchnuť. Pán Boh mi dal tento dar a chcem ho využívať nie ako profesionálny spevák, ale ako kňaz, ktorý spieva. Je to teda jeden z výstupov, cez ktorý pôsobím ako kňaz.“

Na profesionálne spievanie by však čas nemal.

Drvivú väčšinu jeho vystúpení tvoria charitatívne akcie.

Speváčka nemohla zaspať

Speváčka Veronika Rabada sa premiérovo predstavila v špeciálnej zostave so sláčikovým kvartetom a klavírom.

V ten deň bola v Prešove, učila na konzervatóriu.

„Riešili sme to v zborovni. V ten prvý moment ti ani nepríde, že je to reálne, že sa fakt môže niečo také brutálne udiať. Nepripúšťala som si to, až potom, čo prichádzali ďalšie a ďalšie informácie.“

V tej chvíli vedela, že chce priložiť ruku k dielu.

„Hneď sme sa celá kapela dohodli, že keď sa bude niečo organizovať, ideme do toho. Predpokladali sme, že sa niečo také bude diať na solidárnom Slovensku.“

Neváhala ani Marcela Jurčenková zo skupiny Stopa.

„Mňa konkrétne sa táto udalosť veľmi dotýka, pretože bývam neďaleko a popravde, keď ten požiar vypukol, do polnoci som sa z balkóna pozerala na tú vatru a nemohla som ani spať. Veľmi sa ma to dotklo. Bolo to blízko mňa, videla som tých ľudí. Verím tomu, že všetko dobré, čo človek dá, sa mu potom v nejakej forme vráti. Pomáhať treba,“ povedala.

Prišli aj ďalší.

Domáce alternatívne hviezdy Pappylon, reggae Akustika či priam bluesovo ladení ElevenHill.

Nechýbal ani Lukáš Adamec, ďalej viac folkovo a country ladené Wangererove segry či BB Country, viaceré revivaly, saxofonista Gapa či tanečníčky z Grimmy.

Osem rokov na Mukačevskej

Celým večerom (a popoludním) sprevádzali moderátori Mišo Hudák mladší, Edo Michálek a Rado Mešša, pre ktorého malo toto podujatie špeciálnu príchuť.

„Vyskytol som sa tu preto, lebo ma zasiahla informácia o tom, čo sa tu stalo, a rozhodne som chcel pomôcť aspoň takým spôsobom, akým viem. Tým, že som dlhé roky moderoval takéto akcie v Prešove, malo to symboliku. Okrem toho som osem rokov chodil na Základnú školu na Mukačevskej ulici, ktorá je v bezprostrednej blízkosti toho bloku. A kedysi dávno som doňho chodieval, lebo v ňom bývali moji spolužiaci. Trávili sme tam veľa času. Čiže mám na to aj osobné spomienky,“ prezradil Rado Mešša.

A dodal, že ho potešila solidarita ľudí.

„A toto je druhá pekná vec, že sa Prešov ako mesto hudby a muzikantov spojil,“ povedal hudobný expert a moderátor Rado Mešša, ktorý bol jedným z najvýraznejších hlasov niekdajšieho Rádia Flash.

Kto mohol, pomohol.

Podľa Ruda Voita sa na expresne rýchlo zorganizovanom podujatí podieľalo viacero ľudí, vrátane zvukárov, technikov či dobrovoľných hasičov.

Viacero interpretov bolo ešte v rezerve.

Do šesťhodinového maratónu sa už však viac účinkujúcich nezmestilo.