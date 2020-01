Šičky zo svidníckej odevnej firmy stále čakajú na svoje peniaze

Odborári vyzývajú štátne inštitúcie, aby urýchlene konali.

22. jan 2020 o 10:24 Michal Frank

SVIDNÍK. Romana Andrejková pracovala vo svidníckej textilke 24 rokov.

Je jednou z takmer 130 zamestnankýň, ktorým spoločnosť I. C. A., s. r. o., Svidník nevyplatila peniaze po tom, čo vlani pod Duklou definitívne zavrela výrobu.

„Stále sme nedostali žiadne odstupné, ani jedno euro,“ povedala pre Korzár bývalá zamestnankyňa.

„Dávali sme papiere na Sociálnu poisťovňu, čakáme, čo s tým bude. Zatiaľ nemáme žiadnu odpoveď,“ uviedla Romana Andrejková, ktorá je v súčasnosti bez práce.

Chvíľu po prepustení pracovala pre jednu nemeckú firmu, ktorá bývalým zamestnancom podniku I. C. A. ponúkla miesta, ale aj táto spoločnosť potom počty nových ľudí redukovala.

„Vymáhanie je zatiaľ v štádiu riešenia, neviem, aký bude mať koniec. Prešovský súd to pozastavil, takže vôbec nevieme, čo bude,“ konštatovala R. Andrejková a svojmu bývalému zamestnávateľovi poslala odkaz: „Nech nás láskavo vyplatí, chceme späť svoje peniaze, ktoré nám patria.“

Platy sa v I. C. A. Svidník pohybovali od 450 do 480 eur v čistom.

Odborári sú znepokojení

Prípad sleduje Odborový zväz (OZ) KOVO, ktorý podal viacero podnetov na inšpektorát práce, políciu, prokuratúru a tiež podal návrh na vyhlásenie konkurzu z dôvodu možnosti vyplatenia odstupného z garančného fondu Sociálnej poisťovne.

Podľa odborárov ide o celkovú sumu približne dvestotisíc eur pre takmer 130 bývalých zamestnancov.

„Našou snahou nie je likvidovať nejakého zamestnávateľa, ale dosiahnuť, aby si plnili povinnosti najmä voči svojim zamestnancom,“ zdôraznil odborový predák Ján Šlauka.

„Žiadame Sociálnu poisťovňu, aby vyvinula maximálne úsilie pre urýchlené vyplatenie právnych nárokov bývalých zamestnancov z garančného poistenia,“ konštatoval Jozef Balica, člen predsedníctva OZ KOVO.

Zároveň vyzval zamestnávateľa I. C. A., aby dodržiaval slovenskú legislatívu a aby „okamžite potvrdil pre potreby Sociálnej poisťovne výšku finančných pohľadávok jednotlivých bývalých zamestnancov“.

Súd nerozhodol

O návrhu na začatie konkurzu mal rozhodnúť 14. januára súd. Deň predtým ale doručil majiteľ spoločnosti návrh na reštrukturalizáciu dlhu a konanie bolo prerušené.

„Čaká sa dva mesiace na to, ako sa rozhodne ďalej. My to musíme rešpektovať, na druhej strane to neznamená, že sa zamestnávateľ zbavil povinnosti uhradiť im dlžné sumy,“ zdôraznil Balica.

K ukončeniu výroby v odevnej firme vo Svidníku došlo minulý rok. Taliansky majiteľ ju zavrel z ekonomických dôvodov.

Postupne dostali všetci zamestnanci výpovede.

„Žiaľ, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky nedošlo k vysporiadaniu finančných záväzkov,“ zopakoval fakty Jozef Balica.

Zlá sociálna situácia

„Vyzývali sme ho, aby vyplatil to, čo im prináleží. Argumentovali sme nielen právnou, ale aj sociálnou situáciou. Značná časť zamestnankýň tam nechala kus svojho pracovného života nie vždy vo vyhovujúcich podmienkach. Tie peniaze im chýbajú. Majú deti, živia rodiny, mnohí sa zadlžili, pretože očakávali, že im bude vyplatené to, čo im patrí. Niektorí majú dokonca psychické ťažkosti,“ konštatoval odborový predák.

Podľa jeho slov sa vďaka intervencii odborárov podarilo dosiahnuť vyplatenie miezd, odstupné ale stále vyplatené nebolo.

Odborový zväz KOVO vyzval štátne inštitúcie, aby pomohli spravodlivosti. „Lebo zákony by mali pomáhať pri nespravodlivosti a deje sa tu krivda voči zamestnankyniam,“ poukázal Balica na slabú vymožiteľnosť práva.

Taliansky majiteľ mal problémy aj v minulosti. Pre médiá sa pred časom vyjadril, že sa bude snažiť všetky podlžnosti postupne vyrovnať. Inak s médiami nekomunikuje.

Okrem toho dlhuje podľa dostupných informácii Sociálnej poisťovni vyše 187-tisíc eur a taktiež nevyplatil zdravotné poistenie zamestnancov.

Tí teraz chcú získať svoje prostriedky z garančného fondu Sociálnej poisťovne.

„Nežiadame dlžné sumy od zamestnávateľa, ale z garančného fondu. Zákon myslí práve na takéto prípady. Bizarné na tom je, že zamestnanci budú čerpať peniaze z garančného fondu Sociálnej poisťovne, do ktorého on ani neprispieval, ale prispievajú tam iní, poctiví zamestnávatelia,“ podotkol J. Balica.