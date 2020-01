Obce z okolia Domaše chcú stimuly, žiadosť im požehnal kňaz

Plánujú plávajúcu promenádu, prístaviská i cyklochodník Dobrá - Tíšava.

22. jan 2020 o 14:13 Michal Frank

PREŠOV, DOMAŠA, KVAKOVCE. Predstavitelia obcí z okolia Domaše, ktorých podporili i ďalšie subjekty, podajú vo štvrtok osobne žiadosť na vládu SR o investičné stimuly, ktoré by mali pomôcť rozvoju cestovného ruchu.

Túto aktivitu v stredu v Prešove požehnal rímskokatolícky kňaz Roman Matisovský, správca farnosti v Turanoch nad Ondavou.

Koľko žiadajú

Žiadosť má päť bodov.

Nezisková organizácia Domaša Invest žiada 5 miliónov eur na plávajúcu promenádu s prístaviskom pre vodné športy a 12 typizovaných prístavísk v jednotlivých strediskách v okolí Domaše, ako aj na domovské prístavisko pre výletnú loď.

Súvisiaci článok Vzácny kostolík v Novej Kelči má vďaka cyklistom nové okná Čítajte

Obec Kvakovce vo Vranovskom okrese žiada 550-tisíc eur na vysporiadanie pozemkov pre vodácke aktivity a uskladnenie športových lodí v zime a festivalovú zónu o výmere minimálne 70 árov. Podľa predkladateľov majú vytypované lokality, ale malá obec ich bez pomoci štátu vykúpiť nedokáže.

Treťou požiadavkou je 200-tisíc pre obec Nová Kelča z Vranovského okresu na záchranu národnej kultúrnej pamiatky, kostolíka sv. Štefana kráľa. Išlo by o polovicu nákladov, pričom druhú by mal uhradiť Prešovský samosprávny kraj. V rámci kostolíka by vzniklo aj pamätné miesto pre zatopené obce.

Ďalšie dva body žiadosti sa netýkajú priamo finančných stimulov. Prvým je prenájom pozemkov vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., za symbolické jedno euro pre obce v okolí Domaše za účelom údržby verejných priestranstiev, teda aby ich obce mohli kosiť.

Druhou je nekompromisná likvidácia čiernych stavieb, ktorú už vláda prisľúbila.

Projektová dokumentácia je hotová

„V decembri 2015 sme sa tu stretli prvý raz. Predstavili sme projekt Národného centra vodných športov a oddychu na Domaši. Uplynuli už štyri roky, nič nie je zo dňa na deň, ale naša vízia naberá reálnejšie kontúry,“ povedala Martina Timková, riaditeľka Domaša Invest a predsedníčka komisie cestovného ruchu v Kvakovciach.

Súvisiaci článok Na Domaši chcú mať centrum vodných športov, oddychu a histórie Čítajte

Poukázala na to, čo sa podarilo. Najväčšou udalosťou bolo navrátenie výletnej lode na vodnú nádrž.

Ukončená je aj technická štúdia pre promenádu, kde už prebieha proces verejného obstarávania pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

To sa týka aj vyše osemkilometrového cyklochodníka medzi strediskami Dobrá a Tíšava.

Hotová je aj projektová dokumentácia na umiestnenie plávajúcich zariadení pre promenádu.

Súťaž bola zverejnená v Európskom vestníku verejného obstarávania, otváranie obálok bude 31. januára.

Na dokumentáciu získali štátne prostriedky, zhruba 130-tisíc eur, v rámci akčných plánov pre najmenej rozvinuté okresy.

Krišanda: Cestovný ruch je prioritou

„Začali sme medzi prvými a medzi prvými aj končíme. V okrese Vranov máme chemický, textilný a drevársky priemysel, ktoré sú na úpadku, potrebovali sme niečo nové. Preto je našou prioritou v rámci akčného plánu cestovný ruch,“ povedal prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Andrej Krišanda.

Súvisiaci článok Oprášili myšlienku centra vodných športov na Domaši Čítajte

Za správny krok považuje návrat lode, ktorá na Domaši nebola od roku 1993 a za prvý, skrátený rok prevádzky previezla 20-tisíc záujemcov.

Preto očakáva, že rozvoju cestovného ruchu a zamestnanosti v okrese pomôžu aj ďalšie priority. Prísľub od vlády podľa neho majú.

Pozitívne prijatie žiadosti očakáva aj starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ (nezávislý). Čo ak to nevyjde?

„Božská moc. Preto ju pán farár požehnal,“ podotkol s úsmevom. „Nie je to nič megalomanské. Bolo by hriechom nepodporiť dobrú vec. Ak je seriózny záujem o pomoc regiónu, nie je dôvod ju nepodporiť,“ doplnil už vážnejšie.

Ak by peniaze prišli, projekt by sa mal zmeniť na realitu do 18 mesiacov.

Očakávajú zvýšenie zamestnanosti

„Inšpiráciou bola pre nás obec Lipno nad Vltavou. Rozumnými investíciami do turistickej infraštruktúry vytvorila sedemsto nových pracovných miest. Kedysi zaostalý región chytil novú dynamiku, majú nulovú nezamestnanosť,“ povedal Kapraľ, ktorý predpokladá, že tieto aktivity vytvoria podmienky pre vznik stoviek pracovných miest v okrese.

Plávajúcu promenádu považuje za unikátny projekt. „Spojí príjemné s užitočným, nebude slúžiť len na prechádzky, ale aj pre kotvenie plavidiel.“

Prístaviská v jednotlivých strediskách by zároveň mali slúžiť aj pre kotvenie lode, ktorá by medzi nimi premávala. V súčasnosti má štart i cieľ na jednom mieste.

Tieto aktivity podporuje aj Jaroslav Makatúra (Smer-SD), starosta Malej Domaše a krajský poslanec.

„Pokiaľ by finančné prostriedky boli uvoľnené, tak destinácia Domaša opäť dostane svoju tvár, zvýši zamestnanosť a prepojí jednotlivé strediská.“

Za pozitívum označil aj to, že Okresná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš už sídli priamo na Domaši.

Zdôraznil, že všetky peniaze z akčného plánu pôjdu len do tých projektov cestovného ruchu, ktoré majú podporu tejto organizácie.