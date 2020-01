K zrúteniu schodiska v prešovskej bytovke mohli prispieť úpravy vetracej šachty

Ovplyvniť mohli aj rozsah výbuchu.

24. jan 2020 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Situáciu v súvislosti s výbuchom bytovky na Mukačevskej ulici v Prešove stále preveruje polícia.

Väzobne stíhaní sú traja robotníci, ktorí mali preraziť plynové potrubie.

Pod drobnohľadom majú vyšetrovatelia a experti aj prerobenie bytového domu, ktoré sa mohlo podpísať pod pád schodiska a následné znemožnenie evakuácie obyvateľov z horiacej budovy.

Vetraciu šachtu v bytovom dome číslo sedem prerobili na odkladacie priestory.

Prerábať mali bez povolenia

Tri vežiaky v mieste, kde sa stala decembrová tragédia, boli pri ich budovaní rovnako dispozične riešené, teda Mukačevská č. 3, č. 5 aj č. 7.

Súvisiaci článok K trom obvineným za výbuch plynu v Prešove môžu pribudnúť ďalší Čítajte

Bytovky majú jedno únikové schodisko a vetraciu šachtu, ktorá podľa zistených informácií mala byť v sedmičke prerobená bez súhlasu hasičov.

„Poviem to natvrdo, s prerobením toho celého bytového domu hasiči nesúhlasili. Nesúhlasili sme so stavebnými úpravami v roku 2017. Boli tam porušené niektoré predpisy. To mohlo spôsobiť aj pád schodiska, cez ktoré sme nemohli vnútro evakuovať," povedal deň po tragédii Krajský riaditeľ HaZZ v Prešove Ján Goliaš.

Podľa jeho slov to bola svojvôľa majiteľov bytového domu.

Prestavba mohla mať za následok aj zrútenie schodiska, čo výrazne obmedzilo hasičov pri evakuácii ľudí z horiacej bytovky.

Podľa odborníka takto vytvorili bombu

Do akej miery mali stavebné úpravy skutočne vplyv na katastrofu, to zistia až experti.

Súvisiaci článok Masívny výbuch v Prešove zaskočil aj experta na výbušniny Čítajte

Namiesto priechodnej vetracej šachty však v bytovom dome číslo 7 pozdĺž celej výšky budovy boli vytvorené odkladacie priestory, ktoré mali podlahu a strop na každom poschodí.

„Odspodu po vrch ide jedna vetracia šachta. Z troch strán betón, z jednej strany dvere. Žiadosť o stavebnú úpravu bola, aby na každom podlaží bola vytvorená podlaha, aby sa zo stojitej vetračky urobila skladovacia plocha pre byty na danom podlaží. Napriek nášmu stanovisku bola táto úprava zrealizovaná,“ vysvetlil hovorca prešovských hasičov Peter Kovalík.