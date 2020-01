Sociálna poisťovňa zatiaľ šičkám garančnú dávku vyplatiť nemôže

Svidnícka odevná firma s poisťovňou nespolupracuje.

23. jan 2020 o 11:25 (aktualizované 23. jan 2020 o 14:11) SITA

SVIDNÍK. Sociálna poisťovňa eviduje zatiaľ iba 26 žiadostí o garančnú dávku od bývalých zamestnancov svidníckej spoločnosti I.C.A., s.r.o., ktorá v minulom roku ukončila svoju činnosť, a na odstupnom pre približne 130 zamestnancov podniku dlhuje asi 200-tisíc eur.

Ďalšie nevysporiadené záväzky má voči poisťovniam, keď trojici zdravotných poisťovní dlhuje podľa údajov zverejnených na ich webových stránkach necelých 60-tisíc eur.

Pohľadávky voči Sociálnej poisťovni

Ako informoval hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Peter Višváder, pobočka SP vo Svidníku eviduje aktuálne voči zamestnávateľovi I.C.A. pohľadávku v celkovej sume vyše 232 700 eur.

„Tvorí ju pohľadávka na poistnom na sociálne poistenie vo výške vyše 196-tisíc eur, pohľadávka na penále je viac ako 36 600 eur,“ konkretizoval Višváder.



Ako ďalej uviedol Višváder, pobočka Sociálnej poisťovne začala 8. októbra vlani od firmy vymáhať pohľadávku na poistnom v sume vyše 71-tisíc eur vo vlastnej réžii v rámci tzv. správneho konania.

V priebehu tohto konania začal Okresný súd Prešov 6. novembra voči firme konkurzné konanie, následkom čoho na majetok patriaci spoločnosti už nemožno začať nové konanie a už začaté konania sa prerušujú.

„Preto Sociálna poisťovňa prerušila vymáhanie a nové vymáhanie teraz nie je možné uplatniť. Pobočka tiež Okresnému súdu Prešov zaslala písomné vyjadrenie ku konkurznému konaniu aj s rozpisom pohľadávok voči spoločnosti I.C.A. a s uvedením dátumu ich splatnosti,“ dodal Višváder.

Višváder: Pracovníci môžu urýchliť konanie

Sociálna poisťovňa zároveň vyzýva bývalých zamestnancov, aby si uplatnili svoj nárok na vyplatenie garančného poistenia, čím môžu konanie o dávke urýchliť, keďže pobočka už bude mať pripravené všetky žiadosti a potrebné doklady.

„Je potrebné, aby o dávku požiadali všetci, ktorí majú neuhradené mzdy či odstupné,“ upozornil hovorca poisťovne.

Urobiť tak podľa neho majú napriek tomu, že zamestnávateľ nespolupracuje pri vyplácaní ich neuspokojených mzdových nárokov a stále ich nepotvrdil, čo neumožňuje poisťovni garančnú dávku vyplatiť.

„Zákon to poisťovni zakazuje. Jednoducho musí vedieť výšku nevyplatených mzdových nárokov na to, aby mohla vyplatiť garančnú dávku,“ vysvetlil Višváder s tým, že svidnícka pobočka sa snaží potrebné potvrdenia od zamestnávateľa získať, no zatiaľ bezvýsledne.

„Ihneď, ako budú pobočke doručené chýbajúce potvrdenia od zamestnávateľa, prípadne správcu konkurznej podstaty, ak bude ustanovený, začnú zamestnanci Sociálnej poisťovne vo veci nároku na dávku garančného poistenia rozhodovať a dávku vyplácať,“ dodal.

Prebieha analýza výšky záväzkov

Advokátska kancelária zastupujúca svidnícku spoločnosť v stredu na otázku, prečo doteraz nepotvrdili potrebné dokumenty pre Sociálnu poisťovňu, neodpovedala.

Advokátka Katarína Duchoňová z bratislavskej advokátskej kancelárie SMA, ktorá zastupuje spoločnosť I.C.A. zo Svidníka, v reakcii uviedla, že cieľom spoločnosti naďalej ostáva vyriešiť vzniknutú situáciu a zotrvať v regióne.

„V súčasnosti sa robí analýza výšky záväzkov voči zvyšným zamestnancom. Bezprostredne po jej ukončení spoločnosť pristúpi k realizácii úhrad,“ dodala advokátka.

Okresný súd v Prešove na svojom rokovaní 14. januára na dva mesiace prerušil konkurzné konanie voči spoločnosti I.C.A. Svidník.

Stalo sa tak na návrh samotnej firmy, ktorá súdu deň pred konaním súdneho konania doručila oznámenie, že pripravuje reštrukturalizačný posudok.

Zločin nevyplatenia mzdy a odstupného

Odevnou spoločnosťou sa zaoberajú aj Inšpektorát práce a kriminálna polícia.

Ako informoval hovorca Inšpektorátu práce v Prešove Peter Klec, inšpektorát už má spracované závery v protokole o výsledku inšpekcie práce.

Termín jeho prerokovania určil inšpektor práce na začiatok februára a dovtedy je potrebné považovať inšpekciu za neukončenú.

„O jej výsledku preto nie je možné z našej strany poskytnúť bližšie informácie,“ vysvetlil Klec.

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová v stredu potvrdila, že v uvedenej veci bolo začaté trestné stíhanie za zločin nevyplatenia mzdy a odstupného a do prípadu pribrala polícia znalca z odboru ekonómia a manažment.

Vzhľadom na veľký rozsah účtovných záznamov znalecký posudok ešte vypracovaný nebol.

„Až po jeho vypracovaní a doručení bude môcť vyšetrovateľ zvoliť ďalší postup vo vyšetrovaní,“ uviedla Ligdayová.

Fakty Svidnícka firma I.C.A, s. r. o., zaoberajúca sa výrobou pánskych odevov, ktorej 99-percentným spoločníkom je spoločnosť Facis S.p.A. Milano, v dvoch etapách prepustila viac ako 130 svojich zamestnancov. Hromadné prepustenie viac ako stovky ľudí spoločnosť oznámila vo februári minulého roka. Zdôvodnila to vtedy každoročným zvyšovaním nákladov, ktoré nie je schopná vykryť tržbami. Ďalších 31 pracovníkov prepustila v máji 2019. Mzdy pracovníkov podniku I.C.A. Svidník sa podľa odborárov pohybovali na úrovni 450 až 480 eur v čistom. Dohodnuté odstupné bolo v priemere štvormesačné. Uznesenie o začatí konkurzného konania vydal prešovský okresný súd na návrh veriteľov 28. októbra 2019.