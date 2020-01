Na prešovskom sídlisku spadlo zábradlie, nikto sa nezranil

Na mieste zasahujú hasiči s tromi kusmi techniky.

23. jan 2020 o 18:26 (aktualizované 23. jan 2020 o 20:19) TASR, Michal Ivan

Agentúrny materiál sme nahradili autorským článkom redakcie Korzár.

PREŠOV. Vo štvrtok večer došlo na sídlisku Šváby k zrúteniu veľkej časti zábradlia na nájazdovej rampe pri obchodoch.

K zraneniam, našťastie, nedošlo.

Na mieste zasahovali hasiči a mestská polícia, ktorá zabezpečila okolie objektu a bude ho do rána strážiť.

Všetko skontroluje statik

"Prvotné informácie hovoria o tom, že schodisko spadlo v čase okolo 17:19 hod. Nikto nebol zranený a nedošlo k tragédii. Samozrejme, berieme to ako nešťastie a hneď ráno príde statik, ktorý má všetko skontrolovať a povedať, čo bude ďalej. Obhliadnuté bude aj ďalšie priľahlé schodisko, ktoré je tu na sídlisku Šváby. Statik sa vyjadrí, či je to bezpečné a v poriadku. V každom prípade monitorujeme situáciu a musíme podniknúť okamžité kroky na zabezpečenie objektu. Je nám to veľmi ľúto a chceme zabezpečiť, aby sa už ďalšie také nešťastia nestali," povedal viceprimátor mesta Prešov Vladimír Feľbaba (NOVA).

Stavba, kde spadlo zábradlie, mala vyše 30 rokov, avšak ešte nezažila opravu.

V najbližšom období by malo mesto zabezpečiť aj opravu zrúteného zábradlia.

Feľbaba nemá informáciu, či bol zlý stav schodiska hlásený na úrade.

Mesto monitoruje stavy svojich schodísk, avšak konkrétne v tomto prípade nebolo nič hlásené. Je to prekvapivá situácia a budeme sa musieť s ňou čo najrýchlejšie vysporiadať," povedal viceprimátor.

Ako dodal, mesto bude iniciovať kontrolu podobne starších objektov v celom meste.

Slavomír: Prechádzal tadiaľ môj syn

Podľa vyjadrení miestnych bolo veľké šťastie, že v danú chvíľu cez rampu nikto neprechádzal.

Denne tam totiž chodí množstvo obyvateľov z blízkych bytových domov na zastávku.

Obrovské šťastie mal mladý tínedžer.

"Môj syn, ktorý bude mať trinásť rokov, prechádzal cez rampu pätnásť minút pred samotným pádom. Sám mi to povedal, lebo išiel zo zastávky domov," povedal Slavomír.

Ani si nechce predstavovať, čo sa mohlo stať, keby tadiaľ chlapec prechádzal trochu neskôr.

"Pravidelne tu chodíme s kočíkom, máme dva a pol ročnú dcéru. Ak chcem prejsť, tak ideme tadiaľto, lebo je to najkratšie na zastávku alebo do obchodov. Vedľajšie schody musia byť tiež v podobnom stave. Na toto všetko stále pršalo a konštrukcie sú zhrdzavené. To sa nikdy neopravovalo, minulý alebo predminulý rok akurát natreli zábradlie," povedal Slavomír, ktorý býva v blízkom bytovom dome.

Prekontrolujú aj ďalšie objekty

Zlý stav bol podľa prešovského poslanca za príslušnú mestskú časť hlásený.

"Našťastie sa nikomu nič nestalo, to je kľúčové a treba Bohu poďakovať, že pod tým nikto nešiel. Druhá vec je, že nábehová rampa dlhodobo vykazovala problémy. V najbližšom možnom termíne mala byť opravovaná, ale do tejto chvíle tá oprava nebola prevedená," povedal dlhoročný poslanec za príslušnú mestskú časť Peter Krajniak (Most-Híd).

Na úrade to malo byť hlásené, avšak posledné roky sa Krajniak nestretol s tým, aby túto tému na výbore mestskej časti občania otvárali.

Posledné hlásenie potreby opravy si pamätá približne spred viac ako piatich rokov.

Podľa Krajniaka je to varovný prst na kontrolu aj ďalších podobných objektov, ale aj mostov, ktoré sú bez dlhšej údržby.