Hádzanársky ťahák v Košiciach. Nováčik privíta majstra z Prešova

Zaujímavý duel sa hrá aj v metropole Šariša, ženy ŠŠK hostia Hodonín.

25. jan 2020 o 0:00 Ján Leško

PREŠOV. Hádzanárskym ťahákom na východe krajiny bude sobotňajší predohrávaný zápas 18. kola mužskej Slovnaft handball extraligy nováčika súťaže Košice Crows s pätnásťnásobným majstrom republiky Tatranom Prešov.

Zaujímavý duel sa črtá však aj v metropole Šariša, kde v MOL lige hádzanárok domáci ŠŠK hostí tabuľkového suseda z českého Hodonína.

Viacerí boli pred časom Prešovčania

Mužský súboj v Košiciach (od 18. hodiny) má jasného favorita. Domáce Crows, aktuálne v tabuľke SHE tretie, doma ešte nezaváhali.

Tatran na druhej strane ani raz neprehral. Stratil iba jediný bod a tróni na špici pelotónu.

V každom prípade pôjde o príťažlivé východniarske derby. Aj z dôvodu, že v košickom tíme pôsobí viacero hráčov, ktorí v minulosti hájili farby Tatrana. A na dôvažok, trénerom Košice Crows je Radoslav Antl, dlhé roky spätý s Prešovom.

V ostatnom vzájomnom stretnutí v TATRAN handball arene zvíťazil presvedčivo štrnásťgólovým rozdielom tím chorvátskeho trénera Slavka Golužu. Každý zápas je iný, no v prešovskom tábore si žiadne prekvapenie v Košiciach nepripúšťajú.

Po asociačnej prestávke v súťaži sa na ďalšie extraligové pokračovanie Tatran pripravoval v domácom prostredí. Súčasťou bol aj prípravný modelový zápas trikrát dvadsať minút s českým Zubří.

Cez Košice a Šaľu do Moskvy

Prešovčania zdolali aktuálne štvrtý klub českej najvyššej súťaže HC Zubří rozdielom šiestich gólov. Pre problémy s členkom v ňom nehral Titouan Afanou-Gatine, dlhodobo je stále mimo zápasového diania po operácii ramena rekonvalescent Dominik Krok.

Doň sa už zapojil po vystrábení sa zo zranenia kolena, ktoré mu napokon nemuseli operovať, aj Lukáš Urban. Klubový lekár Tatrana Peter Klein mu ho dal do poriadku konzervatívnou liečbou. V 13. minúte modelového duelu sa však smoliar L. Urban znovu zranil. „Proti Zubří sme nastúpili po zhruba týždňovom domácom prípravnom bloku,“ konštatoval generálny manažér Tatrana Miroslav Benický.

„Poslúžiť nám mal hlavne na to, aby chlapci prišli do kontaktu aj so zápasovou loptou. Starosti nám vyvstali veľmi nepríjemným narazením prsta nehodovej ľavej ruky Urbana. Našťastie sa ukázalo, že nešlo o nič vážne a Luky pokračoval zakrátko v tréningu a chýbať by nemal ani v Košiciach. Afanou-Gatine si po doliečení stehenného svalu podvrtol členok a preto proti Zubří nehral. V Košiciach však rátame aj s ním.“

V prípravnom stretnutí tréner Goluža popracoval s mužstvom aj na taktickej stránke, piloval s ním činnosti v obrane i v útoku. O týždeň čaká Prešov dôležitý zápas play-off SEHA Gazprom ligy v Moskve proti Spartaku.

„Predtým ale musíme zvládnuť súboje na domácej scéne. Po Košiciach aj zápas v THA v stredu so Šaľou. Ako sa stále zvykne vravieť, najdôležitejší je vždy ten najbližší zápas. A v tom proti Košice Crows hodláme neponechať nič náhode a chceme potvrdiť rolu favorita. Potom príde na rad Šaľa. Samozrejme, v oboch prípadoch myslíme na naše výhry, no zároveň aj na ladenie formy na ruský Spartak Moskva.“

Pacheco nasúkal Bolívii 12 gólov

Benický oznámil už aj ďalšiu klubovú novinku a pridal k tomu ešte jednu perličku.

„Tomáš Rečičár, odchovanec klubu a slovenský reprezentant predĺžil zmluvu s naším klubom aj na sezónu 2020/21. Ako je už známe, podpísaných máme aj Slovinca Lucijana Fižuleta z klubu rakúskeho majstra UHK Krems a Brazílčana Pedra Pacheca. Kým Fižuleta očakávame po skončení tejto sezóny, Pacheco príde do Prešova po skončení juhoamerického šampionátu hádzanárov, teda začiatkom februára. Mimochodom najlepší brazílsky hráč na ostatných MS 21 hrá už v seniorskej reprezentácii kanárikov. Nuž a v zápase so silno okyptenou Bolíviou vyhrala Brazília rekordne 77:9 a naša nová stredná spojka sa na tomto unikátnom výsledku podpísala 12 gólmi, za dvadsaťpäť odohraných minút.“

Ženy ŠŠK chcú znova konečne bodovať

V spoločnej slovensko-českej MOL lige hádzanárok sa zaujímavé stretnutie odohrá v sobotu o 17.30 hod. v ŠH Hotelovej akadémie na Baštovej.

V tabuľke po sedemnástich kolách figuruje ŠŠK Prešov so šiestimi bodmi na dvanástej priečke, Hodonín je tesne nad ním a má na konte o bod viac.

„V predošlom kole v Michalovciach sme podľa predpokladov prehrali, hoci dievčatá sa prvý polčas držali celkom dobre. Horšie však je, že zranenia si privodili Viktória Vencuriková, Tatiana Šutranová i Lenka Ratvajská. Všetci v klube sa však nádejame, že trio týchto našich dôležitých hráčok sa predsa len dá nejako dokopy a prípadne aj so sebazaprením proti Hodonínu nastúpi,“ mienil prezident ŠŠK Peter Šutran.

„Veľmi by sme chceli po dlhšom čase našich fanúšikov potešiť plným bodovým zápisom, čím by sme poskočili v tabuľke o jednu priečku vyššie.“