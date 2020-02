Vranovskí poslanci dali firme na výrobu batérií stopku

Zrušili uznesenia smerujúce k nájomnej zmluve pre spoločnosť Iron Recycling.

3. feb 2020 o 17:15 (aktualizované 3. feb 2020 o 17:46) SITA

VRANOV NAD TOPĽOU. Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou na svojom pondelkovom mimoriadnom zasadnutí zrušilo uznesenia súvisiace s nájomnými zmluvami spoločnosti Iron Recycling, a. s., v priemyselnom parku Ferovo.

Spoločnosť tam chcela vystavať zariadenie na zber a spracovanie batérií a akumulátorov za 15 miliónov eur a v prvej fáze zamestnať 50 – 80 ľudí.

V druhej etape avizoval investor výrobu kompletného sortimentu batérií pre automobilový priemysel finalizáciou produktov, čo by prinieslo zamestnanie pre ďalších 130-150 ľudí.

Za návrh o zrušení uznesení súvisiacich s nájmom pozemkov hlasovalo všetkých 20 prítomných poslancov.

Nájom firme zrušia

Ako po prijatí rozhodnutia uviedol primátor Vranova Ján Ragan (nezávislý), na základe hlasovania poslancov mestského zastupiteľstva bude nájom spoločnosti Iron Recycling vypovedaný.

„Občania v našom meste majú obavy zo znečistenia životného prostredia, ohrozenia a poškodenia zdravia. Poslanci vypočuli tieto hlasy občanov, zobrali do úvahy petíciu. Napriek tomu to nebolo ľahké rozhodovanie, pretože zmluva platí. Ak ju vypovieme, predpokladáme, že z toho môžu byť aj určité následky. Ale to bude predmetom rokovania s touto spoločnosťou,“ skonštatoval po hlasovaní Ragan, ktorý potvrdil, že vzhľadom na obavy o zdravie občanov takisto odporúčal návrh podporiť.

Petíciu podpísali tisícky ľudí

Proti investičnému zámeru spoločnosti Iron Recycling vznikla petícia adresovaná mestu aj Ministerstvu životného prostredia SR.

Pod petíciu odovzdanú mestu sa podpísalo 4 265 ľudí.

Ešte predtým poslal petičný výbor petíciu s 3 240 podpismi aj na ministerstvo.

Ľudia sa v petícii vyjadrili, že nechcú, aby v blízkosti obytnej zástavby bolo zariadenie na spracovanie nebezpečného odpadu.

Zariadenie podľa petičného výboru nemá potrebnú vzdialenosť od husto obývaných oblastí a pri schvaľovaní zámeru podľa nich nebol dodržaný kolaudačný protokol priemyselného parku, ktorý v areáli nepovoľuje stavbu takéhoto charakteru.

„Keby sa tento protokol dodržal, nemuseli sme mať takéto starosti,“ uviedla ešte pred mimoriadnym rokovaním predsedníčka petičného výboru a mestská poslankyňa Gabriela Bradovková (KDH).

Ako dodala, nebral sa podľa nej do úvahy ani kumulatívny účinok už existujúcich znečisťujúcich zdrojov.

Na tie upozornil aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Vranove a nesúhlasné stanovisko vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia.



Začiatok mimoriadneho zasadnutia zastupiteľstva sa posúval, v hre bol ešte návrh počkať na závery procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorý práve prebieha.

„Ak by dopadol v neprospech firmy, tá by nemohla realizovať svoj zámer a bolo by to vyriešenie situácie vo vzťahu k občanom a neboli by následky vo vzťahu k mestu. Ak vypovieme zmluvu, je možné, že takéto následky budú. No rozhodnutie zastupiteľstva je také. Uvidíme, čo sa nám podarí vyjednať,“ dodal primátor.

Vedenie firmy sa poradí s právnikmi

Zástupca spoločnosti Iron Recycling Jozef Pekarovič v reakcii na hlasovanie poslancov uviedol, že zatiaľ nemá oficiálne informácie zo zasadnutia, na ktorom sa osobne nezúčastnil.

„Ak príde nejaký dokument, necháme ho zanalyzovať našej právnej kancelárii, ktorá ho vyhodnotí a odporučí kroky, ktoré budeme napĺňať,” uviedol Pekarovič, ktorý nám ešte počas minulého týždňa avizoval v prípade odsúhlasenia zrušenia uznesení využitie právnych krokov.



Aktuálna zmluva s mestom je totiž podľa právneho názoru spoločnosti platná a nevypovedateľná.

„Ak je však pravdou, čo vravíte, je to podľa mňa veľká škoda pre obyvateľov a strata pre mesto, lebo si myslím, že tá investícia by im priniesla veľa pozitívneho. Som presvedčený, že veci, ktoré rozprávala druhá strana, nie sú, na rozdiel od našich štúdií, ničím podložené. Ale keď niekto chce klamať obyvateľov, ktorí na to skočia a vytĺkať z toho politický kapitál, nemôžeme to nijak ovplyvniť, iba na to reagovať tak, ako budeme mať odporučené,” dodal Pekarovič.

Ten v liste adresovanom mestu k predloženému návrhu označil za zavádzajúce a klamlivé tvrdenia, že by sa v prevádzke mali spracovávať nikel-kadmiové batérie, či údaj o nedostatočnej vzdialenosti prevádzky od obývaných častí mesta.

Rokovali už siedmykrát

O zámere spoločnosti Iron Recycling, a. s., rokovali poslanci na mestskom zastupiteľstve už siedmykrát.

Podnikateľský zámer spoločnosti, ešte pod názvom Iron Slovakia, odsúhlasili už koncom roka 2016. Po presune sídla spoločnosti do Vranova a zmene jej názvu zámer spoločnosti poslanci schválili opätovne.

História sa opakuje

Mestské zastupiteľstvo pritom platnú zmluvu neruší prvý raz.

Rovnakým spôsobom už poslanci mestského zastupiteľstva schválili a neskôr zrušili uznesenie o nájme pozemkov v priemyselnom parku Ferovo pre spoločnosť Plasma energy.

Postup poslancov vyústil do súdneho sporu.

Okresný súd rozhodol o tom, že zmluva platí.

Radnica sa odvolala a prípadom sa preto zaoberá krajský súd. Radnici hrozí aj finančný postih.



Priemyselný park Ferovo postavili v roku 2008 s rozlohou 16 hektárov a 14 hektármi ponúkanými na prenájom.

Až v tomto roku v ňom má spustiť prevádzkou prvý investor, spoločnosť Ematech, s. r. o.