Prešovčan sa v trolejbuse správal agresívne, napadol dve dievčatá

Jedno z nich udrel do tváre. Obvinili ho z prečinu výtržníctva.

6. feb 2020 o 11:08 Daniela Marcinová

PREŠOV. Agresívny 28-ročný Vladimír rušil v utorok popoludní neslušným správaním pokojnú jazdu cestujúcich v prešovskom trolejbuse.

Polícii jeho správanie nahlásil vodič mestskej hromadnej dopravy.

Ako uviedla prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, na miesto bola okamžite vyslaná hliadka.

„Hneď po nástupe do trolejbusu sa správal veľmi agresívne, pľuval po zemi, kopal do sedadiel. Neskôr fyzicky napadol dve slečny, a to vo veku 15 a 16 rokov. Jednu z nich dlaňou ruky udrel do tváre," opísala správanie cestujúceho Ligdayová s tým, že ho zadržali, obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia.

Prešovčan, ktorý už bol za násilnú trestnú činnosť v minulosti právoplatne odsúdený, čelí obvineniu z prečinu výtržníctva.

„Poverený príslušník na obvineného podal podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie,” dodala hovorkyňa.