Brankár Tatrana trofej prebral už ako Slovák

Športové i rodinné plány Igora Čuprynu ostávajú späté s Prešovom.

7. feb 2020 o 0:00 Ján Leško

PREŠOV. Do elitnej spoločnosti najúspešnejších športovcov Prešova v tradičnej ankete sa prvý raz začiatkom minulého roka zaradil vtedy ešte ukrajinský legionár reprezentujúci Tatran Prešov, Igor Čupryna.

Po roku na pomyselný stupeň pre najúspešnejšieho športovca vystúpil vo štvrtok na slávnostnom vyhlásení ankety znovu tento brankár hádzanárov Tatrana.

Tentoraz však už ako občan Slovenskej republiky a so svojou sympatickou rodinkou aj obyvateľ šarišskej metropoly.

Obľubuje i prechádzky so psíkom

Jemu, ale aj manželke a dvom dcérkam krajina pod Tatrami učarovala.

Igor, ktorý vyrastal v prímorskej oblasti ukrajinskej Odesy, neraz sa nadchýnal členitou slovenskou prírodou. A Vysoké i Nízke Tatry mu doslova učarovali.

Súvisiaci článok Čupryna je opäť najlepší. Obhájil triumf v ankete Čítajte

Chvíľky voľna využije aj na vychádzky v okolí svojho druhého domova. Najnovšie aj s psíčkom, ktorého si podľa Igorových slov zamilovala celá rodina.

„Prešov sa pre mňa stal naozaj druhým domovom. Fakt, že som bol znovu vyhlásený za najúspešnejšieho športovca mesta ma tentoraz prekvapil ešte väčšmi ako pred rokom. Vravím to ozaj úprimne, veľmi si to vážim a každému, kto sa o to nejako pričinil, dal mi svoj hlas, zo srdca ďakujem,“ uviedol úspešný športovec.

„Hádzaná je však kolektívny šport a to, že mne sa ušla najcennejšia trofej a medzi najúspešnejšími figurujú aj moji dvaja spoluhráči L. Urban a Lapajne, iba dokazuje, na akej úrovni sa v Tatrane Prešov pracuje. Minulý rok bol pre klub úspešný. A málo nám chýbalo, aby sme to boli dotiahli aj vyššie. Predovšetkým ten jediný gól, ktorý nám chýbal k postupu zo skupinovej fázy Ligy majstrov, mrzí ešte aj teraz. Podobne aj v SEHA Gazprom lige sme postup do Final Four mali tiež na dosah. Čo ale nevyšlo v predošlom, možno to vyjde v tomto roku. Dúfam, že aj v súkromí. V tomto roku by sme sa totiž chceli všetci, teda manželka, dcérky, ja i psík, nasťahovať do rodinného domčeka. Čiže i tým naznačujem, že naše životné plány ostávajú späté s Prešovom,“ prezradil Čupryna.