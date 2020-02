Odkalisko Poša nebude pod režimom mimoriadnej situácie

Ministerstvá nevyhoveli žiadosti dotknutých obcí.

7. feb 2020 o 9:07 SITA

Výpust odkaliska do Kyjovského potoka.(Zdroj: Michal Frank)

BRATISLAVA, VRANOV NAD TOPĽOU. Ministerstvo vnútra a ani Ministerstvo životného prostredia SR v súčasnosti neplánujú zaradiť odkalisko Poša pod režim mimoriadnej situácie. Podľa nich na to nie sú dôvody.

Reagovali tak na výzvu zástupcov regionálnej a miestnej samosprávy z okresu Vranov nad Topľou, ktorí žiadali zaradiť odkalisko Poša do procesu vyhlásenia mimoriadnej situácie v Chemku Strážske.

Otvorený list v tomto znení adresovali ministerke vnútra Denise Sakovej (Smer-SD) a predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD).

Ministerstvo vnútra: Nie je to mimoriadna udalosť

Súvisiaci článok Obce z okolia odkaliska Poša chcú zaradenie do mimoriadnej situácie Čítajte

Ako v stanovisku rezortu vnútra uviedol hovorca Petar Lazarov, ministerstvo problematiku odkaliska Poša momentálne nerieši a ani ju riešiť nebude, nakoľko nejde u mimoriadnu udalosť.

Odkalisko má podľa rezortu svojho prevádzkovateľa, ktorý musí sám urobiť opatrenia, ktoré vyžaduje zákon.

„Nepovažujeme za správne, aby sa na uzatváranie odkaliska používali verejné zdroje, keď profit z prevádzky má súkromná firma,“ uviedol Lazarov.

Dodal, že situácia v Chemku Strážske v súvislosti so sudmi s PCB látkami je úplne odlišná, nakoľko v tomto prípade opatrenia na nápravu nemá kto vykonať.

„Za sudy je možné len ťažko určiť niekomu zodpovednosť. Z odpadov v sudoch nik v minulosti neprofitoval. Z uvedeného dôvodu to môže urobiť len štát vo verejnom záujme,“ dodal Lazarov.

Aj preto ministerstvo vnútra nepripravuje pre vládu žiadne podklady na uvoľnenie finančných prostriedkov na riešenie situácie s uskladnenými nebezpečnými látkami odkaliska, o ktoré zástupcovia samospráv takisto žiadali.

Miestni upozorňujú na riziká

Súvisiaci článok Europoslanec: Východ Slovenska je pri zamorení PCB látkami svetový unikát Čítajte

Zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy z Vranovského okresu vo svojom liste upozorňovali, že v porovnaní so situáciou v areáli Chemka Strážske je kontaminované prostredie odkaliska nielen PCB látkami, ale aj ďalšími nebezpečnými látkami ako je napríklad arzén.

Zároveň pripomenuli, že pritekajúca, takzvaná vyčistená odpadová voda z bývalého areálu Chemka Strážske aktivuje sedimenty, v dôsledku čoho sú látky uložené v odkalisku následne vyplavované cez Kyjovský potok do rieky Ondava.

Nebezpečné látky uložené v odkalisku podľa nich ohrozujú zdravie obyvateľov obcí a širokého okolia presahujúceho hranice okresov Michalovce a Vranov nad Topľou.

Preto ministerku vnútra vyzvali na zaradenie pod proces vyhlásenej mimoriadnej situácie v Chemku Strážske.



Vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s toxickým odpadom v areáli bývalých chemických závodov Chemko Strážske 22. januára.

V blízkosti areálu sa nachádzajú stovky ton takzvaných polychlórovaných bifenylov (PCB látok), ktoré môžu byť zdraviu aj životu nebezpečné.

Vyhlásením mimoriadnej situácie by sa mala likvidácia toxického odpadu urýchliť.

Prítomnosť nebezpečných PCB látok definitívne potvrdila kontrola v apríli 2019.

Do vyhlásenia mimoriadnej situácie sa štátne orgány rozhodovali, ako budú situáciu riešiť.

Napokon zvolili čo najrýchlejšie riešenie s prihliadnutím na fakt, že chemické látky by mohli presakovať aj do spodnej vody, čo by mohlo spôsobiť ekologické škody.

Environmentálna záťaž

Odkalisko Poša je evidované Ministerstvom životného prostredia SR ako environmentálna záťaž.

Rezort podľa svojho hovorcu Tomáša Ferenčáka už pracuje na sanácii odkaliska.

Ukončené je verejné obstarávanie na geologický prieskum, ktoré je prvým krokom sanácie.

Prvé vrtné práce začnú na jar tohto roka.