Premiéra Brazílčana Pacheca i návrat Radčenka sa vydarili

9. feb 2020 o 11:21 Ján Leško

PREŠOV. Po slabšom vstupe do druhej časti sezóny sa v Tatran handball arene hrala znovu kvalitná hádzaná.

Po čase bola dobrá návšteva a skvelá atmosféra s vrelým privítaním 21-ročnej brazílskej reprezentačnej spojky Pacheca a nestarnúcej hádzanárskej legendy, 46-ročného Radčenka.

Publikum si vychutnalo suverénny postup Tatrana Prešov do štvrťfinále SEHA ligy.

Slovenský majster po výhre v Moskve 31:23 zvíťazil v odvete aj na domácej palubovke, tentoraz ešte presvedčivejšie 32:22.

Vo štvrťfinále proti PPD Záhreb

Tatran príjemne prekvapil už v Moskve, kde proti Spartaku nastúpil bez viacerých zranených hráčov a ďalších peripetiách v dejisku zápasu.

Mužstvo sa dokázalo v Rusku zomknúť a vypnúť k výkonu, ktorým si vyslúžilo uznanie i rešpekt súpera.

Spartak Moskva pricestoval do Prešova s mladým mužstvom, ktoré je momentálne na čele druhej ruskej súťaže hádzanárov.

Hráčsku základňu má tento klub ale širokú i kvalitnú. To potvrdili aj v Prešove.

Predovšetkým na začiatku duelu, keď hostia viedli 3:1. O desať minút mal ale trojgólový náskok Tatran.

Moskovčania sa dokázali v 20. minúte priblížiť na rozdiel dvoch gólov, no v ďalšom priebehu mal zápas pod kontrolou Prešov. Keď v 43. minúte viedol 25:15, o jeho výhre už nik v publiku iste nepochyboval.

Vo štvrťfinále nastúpia Šarišania proti PPD Záhreb.

Hádzanárske parády tímu i novicov

Úspech Prešova v odvete bol zase tímovou záležitosťou, ale niektoré individuálne výkony si zaslúžili pozornosť.

V prvom rade fanúšikovia čakali na premiéru brazílskej reprezentačnej spojky Pedra Pacheca i na návrat hádzanárskeho mága Alexandra Radčenka.

Obaja sa napokon predviedli vo veľkom štýle.

Brazílčan ku štyrom gólom pridal štyri asistencie.

Radčenko síce neskóroval, no šesť jeho gólových prihrávok spoluhráčom bolo úchvatných.

Obaja títo hráči si právom vyslúžili mohutný potlesk publika.

„Som nadšený tým, ako ma tu ľudia prijali. Skvelé publikum vytvorilo skvelú atmosféru. Môj výkon po pár tréningoch nebol zlý, mohlo to byť však aj lepšie. V Prešove som krátko, takže priestor na zlepšenie tu ešte určite bude,“ mienil po stretnutí Pacheco.

Jeho podstatne starší spoluhráč Radčenko najprv zalovil v pamäti.

„SEHA ligu som hral, pokiaľ dobre pamätám, pred piatimi rokmi. Keď sa Tatranu pre zranenia rozpadol spojkový rad a bol som oslovený, pustil som sa do tréningov. Telo bolelo, no nejako som sa cez to prehrýzol. V samotnom zápase som už bavil. Divákom sa zápas páčil, dávali to najavo. Som šťastný, že všetko vyšlo ako malo. A čo sa týka Brazílčana, vyzerá to, že z neho vyrastie veľmi šikovná spojka.“

Nemohli tušiť, s kým Moskovčania pricestujú

Obidva zápasy osemfinále proti svojim krajanom odohral v drese Tatrana moskovský rodák Roman Carapkin.

„Rozhodujúcim pre postup do štvrťfinále bol prvý zápas v Moskve, pred ktorým sme mali obrovské starosti, pretože nám chýbalo množstvo zranených spoluhráčov. Tím sa ale dal obdivuhodne dokopy a prvé mužstvo Spartaka, ktoré sa dva týždne pripravovalo na nás mimo Moskvu, sme poriadne zaskočili. Po výhre o osem gólov sme pred odvetou boli jednou nohou už v štvrťfinále. Samozrejme, nič ani v najmenšom sme nemohli v príprave podceniť. Na odvetu sme sa chystali stopercentne koncentrovaní. Napokon, nemohli sme tušiť, že Spartak pricestuje do Prešova so svojim druhým mladým mužstvom. Moskovčania ale neboli žiadnym odovzdaným súperom, ani v Rusku sa po jednej prehre nerezignuje. Pravda, veľkú šancu na postup už dozaista nepociťovali," povedal Roman Carapkin.

„V Prešove sa dosť dlho solídne držali. Keď sme im ale odskočili na rozdiel desiatich gólov, všetko bolo už jasné. A tak mohol tréner Goluža poslať do hry s výnimkou nedoliečeného Lapajneho, všetkých ostatných na zápas nominovaných hráčov.“

