Futbalisti Svidníka netrénujú, stále čakajú na peniaze. Šéf klubu šiel do väzby

Situácia v klube je nejasná.

11. feb 2020 o 0:00 Daniel Dedina

SVIDNÍK. Futbalisti Svidníka obsadili v jesennej časti III. ligy Východ solídne ôsme miesto, to je však odvtedy pre nich posledná pozitívna správa.

Ešte v decembri bol do väzby vzatý šéf klubu Jozef Žák, podnikateľ známy aj z prostredia svidníckeho volejbalu.

Hoci je už takmer polovica februára, situácia v tamojšom futbalovom klube zostáva stále nejasná.

Kým súperi už majú za sebou úvodný mesiac prípravy na jarnú časť sezóny, Svidníčania s ňou ešte ani nezačali.

Stále nevedia, čo bude ďalej

„Nie je to jednoduché, nevieme, čo bude ďalej. Všetko zostáva naďalej otvorené. Uvidíme, ako sa k tomu klub postaví,“ potvrdil nám tréner 1. FK Svidník Róbert Petruš súčasnú nelichotivú situáciu.

Tá sa nepríjemne nabaľovala už pred Žákovým vzatím do väzby, hráčom chýbajú nevyplatené peniaze, má ísť o sumu za dva-tri mesiace.

Z tohto dôvodu stále neodštartovali zimnú prípravu.

„Podľa mojich informácií je pán Žák stále vo väzbe, ale bližšie vám k tomu neviem nič povedať,“ uviedol Petruš.

Hoci zo súčasného stavu je podľa vlastných slov rozčarovaný, naďalej verí, že sa všetko podarí vyriešiť a Svidník bude pokračovať v súťaži.

„Som presvedčený o tom, že trénovať sa začne. S kým, to ešte presne povedať neviem. Pevne verím, že Svidník nepadne na kolená. Snažili sme sa to riešiť už na začiatku roka, ale sú tam veci, ktoré neurýchlime. Dúfam, že tento týždeň sa to už rozlúskne,“ nestráca vieru 46-ročný kormidelník.

Hráčsky odliv zatiaľ nenastal

Tak, ako je momentálne otvorená otázka ohľadom budúcnosti svidníckeho futbalu, podobné je to aj v prípade zotrvania Róberta Petruša na lavičke mužstva.