Šport, zdravotníctvo či kultúra. Prešovský kraj rozdelí viac ako 5,6 milióna eur

Rozhodli o tom župní poslanci.

10. feb 2020 o 17:38 SITA

PREŠOV. Viac ako 5,6 milióna eur rozdelí Prešovský samosprávny kraj (PSK) v troch výzvach, ktorých podmienky na svojom pondelkovom zasadnutí schválili krajskí poslanci.

V rámci Výzvy pre región rozdelia pre úspešných žiadateľov v dvoch kolách viac ako 4,38 milióna eur.

Na Výzvu Mikroprogram PSK vyčlenili poslanci vyše 1,01 milióna eur a o rozdelení sumy 224 600 eur rozhodne župan Milan Majerský (KDH) v rámci Výzvy predsedu PSK.

Prioritné oblasti

Ako uviedol riaditeľ Úradu PSK Bystrík Mucha, prioritou ostáva, podobne ako v predchádzajúcom období, podpora budovania športovísk, oprava a pomoc pri rekonštrukcii kultúrnych pamiatok a organizovaní kultúrnych podujatí.

„Jednou z priorít je aj cyklodoprava, čo súvisí s tým, aby sme boli schopní dobudovať to, k čomu sa zaväzujeme v iných dokumentoch, a to je budovanie prioritnej Kostrovej siete, ktorá je súčasťou Eurovelo 11, alebo iných projektov tak, aby sme vytvorili jeden kompaktný celok. Aby to teda neboli investície náhodné,“ povedal Mucha.



Dotácie z vlastných príjmov PSK v rámci Výzvy pre región budú zamerané na podporu projektov cyklodopravy a cykloturizmu, na podporu obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok, a tiež na podporu výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK.

Na tieto tri programy je vyčlenený zhodne po jeden milión eur.

„Novinkou v tejto výzve je, že sme vyčlenili časť približne 200-tisíc eur na podporu rozvoja sociálnych služieb a paliatívnej zdravotnej starostlivosti. Čiže máme na mysli podporu hospicov, či už pevných alebo mobilných. Chceme sa venovať viac tomu, ako podporiť tému zdravotníctva,“ uviedol Mucha.



V týchto štyroch programoch rozdelí kraj v tomto roku celkovo takmer 4,38 milióna eur.

V prvom kole sa môžu žiadatelia do 30. marca uchádzať o 3,2 milióna eur.

Na zvyšnú sumu bude vyhlásená výzva do júna 2020 prioritne so zameraním na témy týkajúce sa cestovného ruchu.

Snaha je podporiť väčšie projekty

Podpora na jednotlivé projekty môže siahať až do výšky 200-tisíc eur.

„Snaha je podporiť väčšie projekty, tak sme limitovaní minimálnou výškou na úrovni 10-tisíc eur. Snahou je teda podporiť viac kapitálové investičné projekty,“ uviedol Mucha.



Oprávnenými žiadateľmi sú obce a mestá na území kraja, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, neziskové organizácie, občianske združenia, podnikatelia a právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je PSK.

Pri podpore cyklodopravy a cykloturizmu musí byť miera spoluúčasti žiadateľa vo výške minimálne 30 percent.

Pri zvyšných dvoch programoch minimálne 50 percent.



Stanovení žiadatelia sa môžu zapojiť aj do Výzvy Mikroprogram PSK a Výzvy predsedu PSK. V oboch programoch budú podporené projekty v troch oblastiach – šport, kultúra a sociálne služby.

V rámci Výzvy Mikroprogram PSK plánujú rozdeľovať sumu vyše 1,01 milióna eur, pričom žiadatelia musia svoje žiadosti predložiť do konca marca.

„Zmena, ktorá nastala po poslaneckom návrhu je, že pri mikroprojektoch sa výška minimálneho príspevku znížila z pôvodne navrhovaných tisíc eur na 700 eur,“ dodal Mucha.

Maximálna možná podpora na jeden projekt pri 20-percentnom spolufinancovaní zo schválenej dotácie je vo výške 10-tisíc eur.

Pri Výzve predsedu PSK rozhodne župan o rozdelení sumy 224 600 eur.

V tejto výzve môžu žiadatelia predložiť svoje žiadosti najneskôr do konca júna.

Podporené projekty v oboch programoch musia úspešní žiadatelia zrealizovať do 31. októbra tohto roku.