Štyria muži brutálne zbili a dokopali svoju obeť

Útok sa odohral v obci Proč, agresorov už obvinili.

11. feb 2020 o 9:18 Martin Belej

PROČ. Polícia informovala v utorok o prípade násilia, ktorý sa stal ešte v nedeľu pred jedným z domov v obci Proč v okrese Prešov.

Štyria útočníci tu napadli 39-ročného muža.

Štyria na jedného

„Incident sa začal slovným útokom, poškodenému mužovi sa jeden z útočníkov vyhrážal smrťou, potom ho udrel päsťou do tváre. Napadnutý sa bránil, no od chrbta na neho skočil druhý z útočníkov. Spadli na zem, kde zápasili. Po chvíľke na miesto pribehli ďalší dvaja muži, ktorí tiež začali útočiť na napadnutého. Udierali a kopali ho do celého tela," opísala útok prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Obeť útoku utrpela viaceré zranenia, medzi inými hematóm pod okom, opuch tváre, narazený hrudník, škrabance na chrbte aj kolene.

Lekári zatiaľ neurčili, koľko sa bude zo zranení liečiť.

Hrozia im tri roky

Polícia v Kapušanoch začala trestné stíhanie pre trestný čin výtržníctva v súbehu s trestným činom nebezpečného vyhrážania.

Ešte v nedeľu zadržala štyroch podozrivých útočníkov, muži vo veku 24, 27, 30 a 26 rokov sú z obce Šarišská Trstená.

Zadržaní skončili v cele policajného zaistenia, na základe dôkazov ich obvinili, zároveň je v prípade podaný návrh na väzbu.

„Ak sa obvineným mužom vina preukáže, hrozí im trest odňatia slobody až na tri roky," uzavrela Ligdayová.