Šafranko: Rumunsko je iné než Škótsko. Hráči padajú pri každom dotyku

Po prestávke mu ide karta. V dvoch zápasoch dal tri góly.

12. feb 2020 o 13:25 Daniel Dedina

PREŠOV/BRAŠOV. Kým na Slovensku sa fortunaligové dianie ešte len začína preberať zo zimného spánku, v rumunskej najvyššej futbalovej súťaži sú už po prestávke na prelome rokov odohrané dve kolá.

A v oboch hral významnú rolu slovenský futbalista Pavol Šafranko.

Až natoľko, že góly mužstva Sepsi OSK zatiaľ strieľa len on sám.

Šafranko sa najprv dvoma presnými zásahmi zaslúžil o remízu 2:2 na pôde Hermannstadtu a počas uplynulého víkendu rozhodol v 85. min jediným gólom stretnutia o výhre Sepsi nad Politehnicou Jasy.

Bol vždy na mieste, kde má byť

„Pocity sú úplne super. Mali sme výbornú zimnú prípravu a tri góly v dvoch zápasoch je perfektná bilancia. Škoda akurát remízy v prvom dueli. Ak by sme vyhrali aj ten, bola by to úplná paráda,“ neskrýval Pavol Šafranko v úvode rozhovoru pre Korzár radosť z vydareného vstupu do jarnej časti sezóny.

Jeho góly niesli pečať klasického šestnástkového predátora, ktorý nemusí ´trhať´ siete, základom je skórovať čo najpravidelnejšie.

„Proti Hermannstadtu som sa presadil po centroch na prvú žrď a naposledy som vyrazenú strelu dorážal do brány. Bol som na tom mieste, kde som mal byť,“ opísal jednotlivé gólové situácie.

A ako na súčasný Šafrankov strelecký rozlet zareagovali spoluhráči?

„Myslím, že boli veľmi radi, pretože sa všetci navzájom rešpektujeme. Najpodstatnejšie je, že sme to zvládli ako mužstvo,“ nezaprel v sebe tímový duch 25-ročný rodák z obce Brusnica v okrese Stropkov.

Jeden gól mu v štatistikách chýba

Po úspešnom hosťovaní v škótskom druholigovom Dundee United zamieril Pavol Šafranko v lete z dánskeho Aalborgu do rumunského mesta Sfantu Gheorghe, kde sídli klub Sepsi OSK.