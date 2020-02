V Prešovskom kraji vyhlásili najúspešnejších športovcov a kolektívy

Tatran Prešov má najlepšieho jednotlivca, kolektív i trénera.

13. feb 2020 o 0:00 Ján Leško

PREŠOV. V historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove slávnostne vyhlásili výsledky ankety o najúspešnejších športovcov a športových kolektívov Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019.

V kategórii jednotlivcov, kolektívov dospelých a mládeže, prvenstvá získali športovci hádzanárskeho klubu Tatran Prešov.

Najúspešnejší športovec PSK za rok 2019

Lukáš Urban – hádzaná, Tatran Prešov

Dvadsaťštyriročný odchovanec klubu sa v tíme slovenského hádzanárskeho šampióna podieľal v mladom veku už na siedmom majstrovskom titule.

V predchádzajúcom roku sa jeden z najväčších talentov slovenskej hádzanej vypracoval na dôležitého hráča spojkového radu tímu a výraznou mierou sa pričinil o jeho úspechy v Lige majstrov, či nadnárodnej SEHA Gazprom lige.

V Slovnaft handball extralige sa zaslúžil o zisk jubilejného pätnásteho titulu majstra republiky pre Tatran Prešov a zároveň bol Slovenským zväzom hádzanej vyhlásený za najlepšieho hráča tejto súťaže.

L. Urban po dvoch „miestenkách“ v TOP 10 PSK do tretice, ako piaty z celkovo siedmich prvenstiev vystúpil na piedestál najvyšší.

Laureáti bez určenia poradia

Igor Čupryna – hádzaná, Tatran Prešov

Po prvenstve v predošlom ročníku ankety aj v tomto je v desiatke najúspešnejších športovcov kraja.

Rodák z ukrajinskej Odesy je od apríla minulého roka už Slovákom, s rodinou sa usadil v Prešove a s Tatranom dosiahol rad pozoruhodných úspechov v prestížnych európskych i domácich súťažiach hádzanárov.

Marek Karlík – kickbox, KK Panter Prešov

Dvadsaťjedenročný študent Prešovskej univerzity na 23. svetovom šampionáte WAKO v tureckej Antalyi obhájil v kategórii kicklight mužov do 74 kilogramov titul majstra sveta spred dvoch rokov.

Nikola Krčová – fitnes, Slovenský zväz kulturistiky, fitnes a bodyfitnes, Ždiar

Trojnásobnej majsterke sveta a dvojnásobnej majsterke Európy sa v minulom roku podarilo docieliť viacero primátov.

Je majsterkou sveta i Európy Miss fitness physique aerobik a aktuálnou majsterkou republiky v tejto disciplíne.

Martin Otčenáš – letný biatlon, Tatranská Štrba

V minulom roku sa popradský rodák stal v bieloruskom Minsku majstrom sveta v stíhacích pretekoch mužov na 10 kilometrov.

V zimnom biatlone sa v predošlom roku stal majstrom Slovenska v šprinte.

Tajmuraz Salkazanov – zápasenie, ZK Vihorlat Snina

Dvadsaťtriročný rodák z ruského Vladikavkazu vo farbách slovenskej zápasníckej reprezentácie doviezol z majstrovstiev sveta v kazašskom Nur-Sultane v zápasení voľným štýlom do 79 kilogramov bronzovú medailu.

Zlato má z majstrovstiev Slovenska.

Tomáš Smrek – kulturistika, KŠK Stará Ľubovňa

Cez prvenstvá na dvoch kvalifikačných turnajoch si vybojoval účasť na svetovom šampionáte v klasickej kulturistike v Spojených arabských emirátoch, kde získal zlatú medailu.

Martin Sopko – volejbal, VK Mirad Prešov

Bývalý 193-násobný slovenský volejbalový reprezentant, dvojnásobný víťaz Európskej ligy a trojnásobný účastník ME, aj v tridsiatich ôsmich rokoch bol výraznou oporou prešovského tímu, ktorý doviedol do finále Slovenského pohára.

Patrik Svitana – hokej/hokejbal, HK Poprad

V hokeji to dotiahol s Popradom do semifinále play–off. Z majstrovstiev sveta v hokejbale v Košiciach si doviezol svoje už celkovo tretie zlato.

Ján Velgos – silový trojboj, ŠK Family Bardejov

V minulom roku prekonal výkonom 350 kilogramov svetový rekord v tlaku na lavičke a svoju špičkovú výkonnosť potvrdil devätnásťročný bardejovský silák piatym európskym primátom. Je absolútnym majstrom sveta bez rozdielu hmotnosti a veku.

Najúspešnejšie kolektívy dospelých PSK 2019

Tatran Prešov – hádzaná muži

Na domácej hádzanárskej scéne zaknihoval Tatran jubilejný pätnásty majstrovský titul, trinásty v rade.

Ako jeden z mála slovenských klubov účinkoval v najvýznamnejšej európskej súťaži, Lige majstrov EHF.

K postupu zo skupinovej fázy LM i k účasti vo Final Four nadnárodnej SEHA Gazprom ligy chýbal prešovským hádzanárom len povestný krôčik.

Laureáti bez určenia poradia

FCB Predator Sabinov – florbal ženy

V slovenskej extralige sabinovské florbalistky získali historicky titul majsteriek Slovenska.

BK Iskra Svit – basketbal muži

Klub z tradičného basketbalového mesta získal v minulom roku v slovenskej najvyššej súťaži bronzové medaily.

Najúspešnejší tréner PSK 2019

Slavko Goluža – hádzaná, Tatran Prešov

Víťaz novej kategórie ankety je chorvátskou hádzanárskou legendou.

Ako hráč má zlato z OH 1996 a 2004 a kompletnú medailovú zbierku z MS, ďalšie z ME, ako tréner Chorvátska bronz z OH 2012.

Tatran Prešov doviedol k rekordnému počtu sedemnástich bodov v skupinovej fázy Ligy majstrov a k pätnástemu titulu majstra Slovenska.

Najúspešnejší kolektív mládeže PSK 2019

Tatran Prešov – hádzaná chlapci

Mladší dorastenci sú majstri Slovenska a v Česko-Slovenskom pohári skončili druhí.

V lige starších dorastencov skončil Tatran druhý, na ČSP tretí. Starší a mladší žiaci klubu sa stali majstrami republiky.

Laureáti bez určenia poradia

ŠŠK SLŠ Prešov – hádzaná dievčatá

Historicky najúspešnejšia sezóna klubu. Po striebre žien, zlatými medailami zo slovenského šampionátu sa hrdia staršie i mladšie dorastenky. V Česko-Slovenskom pohári im patrí druhé respektíve tretie miesto.

TŠK Grimmy Prešov – tanečný šport

Na domácej i zahraničnej scéne získal klub množstvo najcennejších umiestnení.

Z majstrovstiev sveta doviezli jeho súťažiaci tri zlaté medaily, z ME päť, pridali dve prvenstvá vo Svetovom pohári.

Najúspešnejší tréner mládeže PSK 2019

Tomáš Potocký – taekwondo, Black Tiger Snina

Jeho úspechy so zverencami v sninskom klube i slovenskými reprezentantmi na svetovom šampionáte v Kórei (zlato a bronz) mu vyniesli ocenenie Tréner roka 2019 Slovenskej asociácie taekwondo WT.

Najúspešnejší znevýhodnený športovec PSK 2019

Patrik Kuril – paracyklistika, Sportakus cykling team Tatranská Štrba

Na majstrovstvách sveta v cestných pretekoch v holandskom Emmene finišoval v kategórii C4 na trati dlhej 88,8 km na treťom mieste, v rovnakom čase ako víťaz pretekov.