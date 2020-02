Mladí poznajú Sabinov vďaka florbalu, tvrdí predseda FBC Predator

Medzi ženami si aj tento rok trúfajú na medailu.

14. feb 2020 o 0:00 Daniel Dedina

SABINOV. Aj v Sabinove sa rodia úspešní športovci.

Dôkazom je napríklad skutočnosť, že v hokejovej Tipsport lige hrávajú momentálne hneď traja tamojší rodáci – Vladimír Mihálik, Marek Zagrapan a Dalibor Bortňák.

Siahnuť na titul majstra Slovenska v kolektívnom športe však predstavuje pre toto dvanásťapoltisícové šarišské mesto výnimočnú udalosť.

A práve takýto úspech sa v uplynulej sezóne podaril florbalistkám FBC Predator Sabinov.

Niet divu, že v rozhodujúcich okamihoch bolo celé mesto na nohách a športová hala praskala vo švíkoch.

Historický míľnik sabinovských florbalistiek neostal nepovšimnutý ani v ankete o najúspešnejších športovcov Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019.

Sabinovčanky sa ocitli v najlepšej trojici medzi kolektívmi, za víťaznými hádzanármi Prešova a spoločne s basketbalistami Svitu.

Úžasný úspech aj satisfakcia

„Je to veľká pocta nielen pre klub, ale i samotné mesto. Vnímam to ako úžasný úspech pre dievčatá, pre nás a zároveň ako satisfakciu za to, čo robíme,“ povedal nám predseda FBC Predator Sabinov Ján Motešický krátko po tom, čo si spoločne s pilierkou tímu Klaudiou Robovou prevzal ocenenie na pódiu Divadla Jonáša Záborského v Prešove.