Vranovčania si ničia autá o poklopy na ceste

Cestári tam po sťažnosti dočasne pridali viac asfaltu.

14. feb 2020 o 0:00 Michal Frank

VRANOV NAD TOPĽOU. Poklopy na ceste vo Vranove nad Topľou robia problémy vodičom.

Na ceste vo vranovskej časti Taňa, konkrétne na Mlynskej ulici - od SAD smerom na Merník - sa nachádza asi šesť poklopov, ktoré sú podľa nich nevyhovujúce, trčia do cesty a kazia vodičom autá.

Vranovčan: Musíme sa im vyhýbať

„Vychádzajú rovno na kolesá a ničia nápravy,“ poukázal na problém Vranovčan Jozef Kostura.

„Tie poklopy sú tam viac než dvadsať rokov. Cestári ich nikdy neriešili, ani teraz to neberú vážne, no frekvencia áut na tejto trase je už veľká. Mnohým ľuďom do smiechu nie je. Hoci sa môže zdať, že je to len obyčajný poklop, kto si prešiel hoci len cez jeden, tak vie, čo to je,“ uviedol J. Kostura.