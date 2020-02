Fico komentuje video o Kiskovi: Čo ja s tým mám?

Predseda Smeru nazval politického súpera zlodejom.

14. feb 2020 o 13:07 (aktualizované 14. feb 2020 o 13:34) Michal Frank, sita

Správu priebežne aktualizujeme.

PREŠOV, POPRAD. Na internete sa objavilo anonymné video, v ktorom sa rozpráva popradský podnikateľ Michal Šuliga s Milanom Reichelom, známou popradskou postavou z prostredia podsvetia.

Súvisiaci článok Video od anonyma viní Kisku, že o podvodoch vedel. On to odmieta Čítajte

Hovoria o tom, že Andrej Kiska (Za ľudí) kupoval pozemky, o ktorých vraj vedel, že sú kradnuté.

Malo ísť aj o pozemok vo Veľkom Slavkove, táto kauza skončila na súde.

Kiska sa oň súdil so zubárom Jánom Francom a v roku 2018 súd prehral.

V prospech Kisku vtedy svedčil aj Šuliga.

Sudca Miroslav Radačovský, ktorý rozhodoval v kauze, sa následne vzdal talára a za Kotlebovu ĽSNS sa dostal do Európskeho parlamentu.

S kotlebovcami sa neskôr rozišiel. Podľa dostupných informácií po tom, čo odmietol platiť strane „desiatok“ zo svojho platu.

Nedôveryhodné video

Súvisiaci článok Pokus dostať exprezidenta. Päť vecí, ktoré vyplývajú z videa Šuligu a Reichela o Kiskovi Čítajte

Video pôsobí tak, akoby bolo nahrávané skrytou kamerou.

Viacero dôkazov nasvedčuje skôr tomu, že bolo zinscenované.

Objavili sa o tom aj viaceré dôkazy.

Kamera zrejme stála na biliardovom stole, takže nebola skrytá.

Otázky vzbudzuje aj načasovanie videa krátko pred parlamentnými voľbami.

Niekdajší prezident a dnešný predseda strany Za ľudí Andrej Kiska sa k videu vyjadril na sociálnej sieti.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/bsQlWDu11LE

Kiska ukázal na Fica

„Robert Fico mi sľuboval pomstu a útoky, ak ho nevymenujem za predsedu Ústavného súdu a už je to akože anonymne tu. Veľmi sa bojí ďalšej prehry vo voľbách, a preto som dlhodobo hlavným terčom Smeru aj v tejto predvolebnej kampani,“ napísal Kiska.

Video bolo podľa neho natočené akože skrytou kamerou.

„Mňa nezastraší amatérsky zinscenované video na štýl Kočnera, ktorý volal Fica šéf. Je to primitívne video dvoch veľmi zlých a nedôveryhodných hercov, ktorých vyšetruje polícia za rôzne podvody. Obaja rozprávajú podľa zjavne predpripraveného scenára a je to až tragikomické.“

Naznačil motiváciu

Kiska sa vyjadril aj k obom aktérom videa: „Mafiána Reichela som nikdy nevidel a nikdy som od neho nič nekupoval. Od Šuligu (firma StavRea, s. r. o.) som kupoval pozemky na základe inzerátu, ktorý som našiel v roku 1999 v denníku Nový čas. Nikdy predtým som ho nevidel. Podľa súdu som pri kúpe iného pozemku, ktorý mi sprostredkoval Šuliga, postupoval v dobrej viere a som rovnako poškodený, ako pôvodný vlastník pán Franc.“

Kiska napísal, že od človeka, ktorý mu pozemok predal, žiada písomne a mimosúdnou cestou peniaze naspäť.

„Zatiaľ nič nezaplatil. Podám trestné oznámenie za krivé obvinenie a ohováranie,“ uviedol Kiska a naznačil, že motiváciou aktérov môžu byť peniaze alebo dohoda, že ak porozprávajú čokoľvek na Kisku, tak sa všelijaké prípady môžu založiť."

Fico opakoval, že o ničom nevie

Na Kiskove video reagoval aj poslanec Národnej rady SR a predseda strany Smer-SD Robert Fico.

Vyjadril sa k nemu na tlačovej konferencii, ktorú mal v piatok v Prešove a na ktorej spolu s poslaneckým kolegom Erikom Tomášom obhajovali návrh na zavedenie trinásteho dôchodku a zvýšenie rodinných prídavkov.

„Čo ja s tým mám?“ opakoval niekoľkokrát pred novinármi R. Fico.

„Mne sa zdá, že v tejto krajine môžem za všetko, vrátane vetra, dažďa, tepla a zimy. Je to smiešne. Tento upotený pán z Popradu by sa mal konečne spamätať. Mňa absolútne nezaujíma, kde je, čo je, je to vec orgánov činných v trestnom konaní,“ povedal Fico v reakcii na video, o ktorom podľa vlastných slov len počul, ale ešte ho nevidel.

„Už je to trápne. Vždy, keď niečo naňho vyjde, ja netuším, o čo ide, tak hovorí, lebo Fico. Je to smiešne divadlo.“

Na margo informácií, ktoré dokazujú, že išlo o zinscenovanú scénu, Fico povedal: „Ako to mám vedieť? Netuším.“

Ďalej poznamenal: „Keď sa to týka Smeru a Fica, všetko je pravda. Keď sa to týka niekoho iného, tak to pravda nie je.“

Fico zopakoval, že video nevidel, len čítal o tom, že sa dvaja ľudia bavia o nejakých pozemkoch.

„Čo ja s tým mám? Je neuveriteľné, že my sa na tlačovej konferencii bavíme o vážnych veciach a on vraj na mňa pošle nejaké trestné oznámenie. Čo sme sa úplne zbláznili. Čo ja s tým mám? Čo mám s jeho pozemkami pod Tatrami?“

Tvrdé slová

Následne zaútočil na Andreja Kisku.

„Všetci dobre viete, že to je klamár, podvodník, zlodej a úžerník. A všetci viete, že bola obrovská hanba, že takýto človek bol zvolený za prezidenta.“

Dvakrát znovu zopakoval formulku „čo ja s tým mám“ a pritvrdil voči Kiskovi: „Všetci viete, že ukradol nejakému zubárovi pozemok. Všetci viete, že mal firmy, ktoré boli úžernícke. Všetci viete, že kradol DPH-čku. Prečo sa obraciate na mňa, veď čo ja s tým mám?“

O Andrejovi Kiskovi na záver povedal, že sa ako bývalý prezident nemal „trepať“ do veľkej politiky.

„Tak mu treba, je to jeho život a ja s tým nemám absolútne nič spoločné,“ dodal poslanec Fico.

Kiska v piatok podá trestné oznámenie

Andrej Kiska v piatok o 14.15 podá trestné oznámenie na prokuratúre v Poprade v súvislosti s videom, ktoré sa objavilo na internete.

Následne sa vyjadrí pre médiá.