Zmodernizovanú kľúčovú križovatku v Prešove odovzdali motoristom

Cyklisti si musia ešte chvíľu počkať.

14. feb 2020 o 14:52 Michal Ivan

PREŠOV. Oprava križovatky Levočská – Obrancov mieru v Prešove spolu s budovaním nového mosta cez rieku Torysa sa začala ešte v lete 2018.

Hlavným zámerom bolo zvýšiť priepustnosť na dôležitých hlavných dopravných tepnách v smeroch Poprad – Vranov nad Topľou a Poprad – Košice.

V rámci opravy sa vybudovala aj cesta pre chodcov a cyklistov popod nový most.

Bezpečnejší priechod pre chodcov a cyklistov

Križovatka ulíc Levočská a Obrancov mieru bola v piatok slávnostne uvedená do plnej prevádzky.

Súvisiaci článok Kľúčová križovatka a hlavný ťah v Prešove prešli premenou Čítajte

Rekonštrukcia križovatky I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru bola financovaná za 7 miliónov eur z európskych fondov ako jeden z projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Celková investícia podľa zmluvy o dielo je vo výške takmer 7,9 milióna eur s DPH.

Modernizáciou križovatky sa zvýšil najmä počet jazdných pruhov vo všetkých smeroch a vymenená bola aj svetelná signalizácia, ktorá je koordinovaná so železničným priecestím.

Vybudoval sa aj nový most, čím sa zrušil lievik na dôležitom 4-pruhovom prieťahu mestom v smere Poprad – Vranov nad Topľou.

Touto zmenou sa zároveň rozšíril po oboch stranách aj chodník pre chodcov na dôležitom pešom ťahu.

Potrebné je ešte dotiahnuť posledné záverečné práce, ktoré sa sústreďujú na dokončenie chodníka popod most.

To zvýši bezpečnosť najmä pre chodcov, ktorí doposiaľ prechádzali cez rušnú komunikáciu.

Zatiaľ táto cesta pre chodcov a cyklistov ostáva uzatvorená, avšak v najbližšom čase by sa mali dokončiť aj posledné úpravy a zábrany sa tak budú môcť odstrániť.

Pre cyklistov bude sprejazdnenie prepojenia popod most výrazným skrátením trasy, keďže doposiaľ musia prechádzať cez cestu a čakať na svetelnej križovatke.

Náročná stavba na rušnej ceste

Modernizácia križovatky a mostného objektu bola náročná z hľadiska mimoriadne veľkého dopravného zaťaženia.

Súvisiaci článok Ľudia preskakujú zábradlia a chodia po ceste popri kamiónoch Čítajte

Stavbári museli riešiť aj zložité technické preložky inžinierskych sietí, ktoré boli preložené do novej trasy.

„Snáď nebola jedna inžinierska sieť, ktorá by sa v trase nenachádzala a ktorú by nebolo potrebné preložiť. Bolo potrebné postaviť protihlukové steny, opraviť most cez potok Vydumanec, opraviť priecestie a križovatku. Toto všetko sa robilo za plnej premávky, čo dosť sťažovalo výstavbu, ale aj život Prešovčanov, ale tak to býva, keď sa niečo opravuje,“ povedal generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest Roman Žembera.

Stavebné práce sa realizovali za plnej premávky, prípadne s dočasným obmedzením.

Nová križovatka výrazne zvýšila priepustnosť.

V Prešove boli v minulom roku s podporou fondov EÚ zrekonštruované aj ďalšie dve križovatky, a to I/20 Solivarská a križovatka I/20 a III/3450 ul. Rusínska – ul. Generála Svobodu.

Zmeny na križovatke V smere Vranov nad Topľou – Poprad sa zvýšil počet priamych jazdných pruhov na dva a predĺžili sa aj odbočovacie pruhy v smeroch na Sídliská II a III. Rozšírili aj vozovku na ulici Vlada Clementisa, kde sú už tiež sprejazdnené po dva radiace pruhy v smeroch na Košice a na Vranov. Úpravou vodorovného značenia sa zvýšil aj počet jazdných pruhov na trase Košice – Poprad a pribudol aj druhý jazdný pruh na tejto trase v opačnom smere. Postavený bol nový mostný objekt, vďaka ktorému došlo k rozšíreniu počtu jazdných pruhov a na moste sa aj rozšírili chodníky pre chodcov. Modernizované bolo aj železničné priecestie, chodníky, cyklocesty a vybudovali sa aj protihlukové steny a doplnili lavičky. Obnovená bola aj svetelná signalizácia, ktorá dokáže komunikovať so železničným priecestím a vymenené bolo i trolejové vedenie. Po oprave ostali natrvalo uzatvorené ulice Urbánkova a Jazdecká.