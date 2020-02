Bardejovskú bytovku po požiari stále opravujú. Termín návratu obyvatelia nevedia

Evakuovaných je vyše sto ľudí.

18. feb 2020 o 11:51 SITA

BARDEJOV. Práce a opravy pri odstraňovaní následkov úniku vody a požiaru v 11-poschodovom bytovom dome na ulici Pod papierňou 56 v Bardejove sú ukončené a ďalšie práce na zavádzaní elektriny do bytov postupujú v rýchlom tempe.

V utorok o tom informoval hovorca mesta Bardejov Štefan Hij.

Ako konkretizoval, zavedené sú už elektrické rozvody a dokončené sú tri zo šiestich stúpačiek.



Dodávku tepla v bytovke sa podarilo stavbárom zabezpečiť za necelý týždeň, pokračovali v oprave priestorov.

Počas víkendu zavedú elektrinu

Ak postup prác nič nepreruší, cez víkend by podľa Hija mohla byť do bytov zavedená aj elektrická energia a začiatkom budúceho týždňa by tak mesto mohlo odvolať mimoriadnu situáciu.

„V týchto dňoch má Východoslovenská distribučná (VSD) v bytovke namontovať merače a začne sa so zavádzaním elektriny do bytov. To si bude vyžadovať úzku súčinnosť majiteľov bytov s VSD z dôvodu sprístupnenia bytov. Vyzerá to tak, že ak sa nič nepredvídané nestane, možno už cez víkend budú práce hotové. Vstupuje do toho ale viacero faktorov, preto ide o opatrný odhad,“ uviedol Hij.

Pre návrat sú potrebné revízie

Návrat ľudí do bytov je podmienený vystavením všetkých revíznych a technických správ.

Zo 108 evakuovaných ľudí samospráva aktuálne poskytuje ubytovanie 37 obyvateľom v štyroch ubytovacích zariadeniach v meste.

Jednu staršiu obyvateľku bytovky dočasne umiestnili do zariadenia pre seniorov.

„S ľuďmi komunikujeme a zabezpečujeme všetko potrebné tak, aby sa čo najskôr mohli vrátiť domov,“ dodal Hij.

Nočný požiar bytovky

Únik vody s následným požiarom vznikol v sobotu 1. februára okolo druhej v noci.

K úniku väčšieho množstva vody pravdepodobne prišlo na šiestom poschodí, odkiaľ sa voda dostala až do spodných priestorov bytovky.

Následkom toho vznikol skrat a začala horieť elektroinštalácia a stúpačky, cez ktoré sa dym dostal až po najvrchnejšie poschodia 11-poschodovej budovy.

Na mieste zasahovalo 22 hasičov s desiatimi kusmi techniky.

Evakuovať museli všetkých 108 obyvateľov, 17 z nich, vrátane štyroch detí, museli ošetriť v nemocnici.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove začalo v súvislosti s požiarom trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia.