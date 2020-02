Vranovského kotlebovca Jozefa Mihalčina rieši NAKA

Chválil sa tým, ako hádzal za mladi Rómov do Tople.

20. feb 2020 o 0:00 Michal Frank

VRANOV NAD TOPĽOU. Okresný predseda Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) vo Vranove nad Topľou Jozef Mihalčin má problém.

Objavilo sa video, v ktorom hovorí o tom, ako skopával Rómov do rieky.

Video zverejnil východoslovenský spravodajský portál rómskych redaktorov Press TV.

Pochádza ešte z čias kampane na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) z roku 2017. Mihalčin v nich kandidoval vo farbách ĽSNS.

V aktuálnych parlamentných voľbách na kandidátke nefiguruje.

Skopal a hodil do rieky

„Som rád, že je medzi nami aj Miňo Mazurek, lebo k mladosti patrí to, čo chlapci robia,“ povedal Mihalčin pred tromi rokmi na mítingu, narážajúc na v tom čase prevalený Mazurekov útok na moslimskú rodinu.

Následne opísal svoju mladosť.

„Ja už som to všetko prežil. Keď som mal 18 alebo 19 rokov, som z Vranova, tak Cigáni chodili iba po most. A keď prišli na most, tam už som ich skopal a hodil do Tople... Vtedy to boli furt Cigáni a furt to boli špiny, ktoré nemali čo v meste robiť.”

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/O9mDnNMfxq4

Chcel skončiť s „cigánskou otázkou“

Varoval pred Rómami, ktorých nazval aj slovami „bingove riňavé“.