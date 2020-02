Prešov chce riešiť havarijné stavy. Padnuté zábradlie, zatekajúci podchod aj most

Milióny na opravu nemá.

20. feb 2020 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Zastupiteľstvo mesta Prešov sa na februárovom stretnutí zaoberalo aj informatívnou správou o stave objektov vo vlastníctve mesta.

Radnica predložila zoškrtané položky z iných programov, aby malo peniaze na opravu.

Nápravy zlého stavu budú stáť milióny

Po nešťastnej udalosti padnutého zábradlia na sídlisku Šváby dala primátorka Andrea Turčanová (KDH) spracovať správu o stave budov v meste Prešov.

Súvisiaci článok Na prešovskom sídlisku spadlo zábradlie Čítajte

Prvá časť materiálu vymenúva tie, ktoré potrebujú okamžité riešenie alebo aspoň začatie procesov na prípravu opravy.

Medzi nimi sa nachádza napríklad rampa a padnuté zábradlie na sídlisku Šváby, zatekanie predstaničného priestoru, odvodnenie komunikácie na ulici Za Kalváriou, most Škultétyho či hradobný múr na Kmeťovom stromoradí a ďalšie objekty.

Odhadované náklady na kompletné opravy len tejto časti sa pohybujú vo výške osem miliónov eur.

Súčasťou materiálu bola aj zmena rozpočtu, kde boli v tabuľke zoškrtané bežné a kapitálové výdavky z rôznych programov schváleného rozpočtu.

O konkrétnostiach, odkiaľ sa išlo škrtnúť 800-tisíc eur, poslanci nevedeli a materiál bol predložený poslancom na poslednú chvíľu.

Peniaze sa podľa tabuľky mali rozdeliť do dvoch položiek – 450-tisíc eur na „Dopravný projekt“ a 350-tisíc na elimináciu stavov ohrozujúcich prevádzku objektov vo vlastníctve mesta.

Turčanová sa poslancom ospravedlnila

Ani po začatí zastupiteľstva poslanci zo žiadneho z klubov nevedeli, čo sa za položkou dopravný projekt skrýva a nasledovala asi hodinová pauza na poradu.

Súvisiaci článok Svetelná signalizácia v Prešove je v havarijnom stave Čítajte

Poslanci následne v rozprave kritizovali, že materiál sa k nim dostal na poslednú chvíľu.

„Ak to sleduje nezaujatý divák, tak si povie logicky, že spadlo zábradlie, sú havarijné stavy a treba to riešiť. Materiál je v skutočnosti v návrhu uznesenia o niečom inom. Je tam rozpočtové opatrenie, kde najväčšia položka je, že ideme dať 450-tisíc na dopravný projekt,“ povedal poslanec Richard Drutarovský (Spolu).

Materiál navyše nebol predložený komisiám a ani na mestskej rade.

„V utorok bol pripravený materiál taký, že len berie na vedomie správu o havarijnom alebo zlom technickom stave budov. Ja som ako bývalá poslankyňa trvala na tom, že nemôže byť uznesenie, ktoré končí tak, že zastupiteľstvo si len uvedomí, že v Prešove je množstvo havarijných stavov a nebude žiaden návrh na riešenie. Žiadala som teda, aby pripravili návrh na riešenie. Ja som to tiež videla až v stredu na stole, že to urobili ako rozpočtové opatrenie. Prosím, prijmite ospravedlnenie za to. Budeme to riešiť,“ povedala poslancom Turčanová.

Poslanci chcú materiál s prioritami

Poslanci v rozprave žiadali aj vypracovanie priorít, keďže milióny eur mesto nenájde na všetky potrebné opravy ani v najbližších rokoch.

Súvisiaci článok Most Škultétyho plánujú opraviť Čítajte

Podľa Petra Krajňáka (Most-Híd) musia mať opravy logiku a postupnosť.

Poukázal na veľmi zlý technický stav mosta na Škultétyho ulici, kadiaľ chodia aj vozidlá MHD a opravu je potrebné riešiť prioritne.

Rovnako pripomenul, že pri riešení odvodnenia komunikácie Za Kalváriou je potrebné nadviazať na stavbu diaľnice, v rámci ktorej sa má upraviť aj povrch vozovky.