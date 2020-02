Rómsky bojový šampión: Nezažil som žiadnu diskrimináciu

Julian Makula je majstrom Európy v brazílskom ju-jitsu.

23. feb 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Prešov má čerstvého majstra Európy v brazílskom ju-jitsu.

Stal sa ním v Ostrave 24-ročný Julian Makula.

Príbeh tohto talentovaného športovca je pozoruhodný.

Julian sa narodil v Prešove, ako desaťročný sa ocitol v Anglicku, kam išla celá rodina.

Žil tam do svojich 21 rokov, potom sa všetci sa vrátili naspäť.

Otvárali bezplatný kurz...

Brazílskemu ju-jitsu sa venuje piaty rok, pričuchol k nemu ešte v Anglicku, kde žil skoro celý svoj život.

„Stále som chodil do posilňovne. Od šestnástich, popri škole. Hrával som aj futbal či iné šproty, ale posilňovňa bola stále môj koníček. Keď už som mal devätnásť, tak som si povedal, že chcem niečo robiť so svojim telom. Viem, že kulturista zo mňa nikdy nebude, tak som hľadal nejaké bojové umenie,“ hovorí Julian o svojich začiatkoch.

„Pozrel som si na internete, aké bojové umenia sa robia v meste Peterborough, kde som býval. Tam mi vyskočilo brazílske ju-jitsu. Pozrel som si to na internete a hneď sa mi to zapáčilo. A ponúkali štvortýždňový kurz zadarmo, tak som si povedal, prečo nie. Idem to vyskúšať.“

Nie je ju-jitsu ako ju-jitsu

Brazílske ju-jitsu je odnož klasického, japonského ju-jitsu.

„Brazílske ju-jitsu je športovejšie než to japonské. Oni nesúťažia, pri brazílskom sa organizujú turnaje, majstrovstvá sveta. Veľa ľudí sa tomu venuje. Je to komplexné zápasenie,“ opisuje svoj šport Julian.

Prečo sa dal práve na brazílsku verziu tohto bojového umenia porovnal s futbalom: „keď chcem hrať futbal, tak nechcem chodiť len na tréningy, ale chcem hrať aj zápasy.“

Imponuje mu tiež, že kým pôvodné ju-jitsu je viac o sile, brazílske je skôr o technike.

Našli sa

Po návrate do Prešova sa obzeral po novom klube.

Chvíľku chodil do Košíc, skúšal aj klasické džudo a potom sa spojil Oliverom Migašom.

V jeho klube predtým trénovali kudo, neskôr sa dali práve na brazílske ju-jitsu.