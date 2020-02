Prešovská univerzita obnovila internáty. Ubytovanie v nich zdraželo

Oprava stála 4,5 milióna eur.

24. feb 2020 o 14:12 SITA

PREŠOV. Obnovou za takmer 4,5 milióna eur prešli dva najväčšie a najvyťaženejšie internáty Prešovskej univerzity v Prešove (PU) na ulici 17. novembra.

Ide o najrozsiahlejšiu opravu týchto internátov za posledných viac ako 40 rokov ich existencie, vďaka ktorej obnovili 75 percent kapacity študentských internátov.

Vzali si aj úver

Financovanie exteriérovej aj interiérovej obnovy oboch internátov zabezpečili z vládnej dotácie vo výške takmer 2,4 milióna eur, štrukturálnych fondov vo výške 980-tisíc eur, ako aj zo zdrojov univerzity.

Tá na obnovu z vlastných prostriedkov použila 151-tisíc a zobrala si úver 900-tisíc eur.

„Vzhľadom na to, že sme chceli komplexne zrekonštruovať oba internáty a finančné prostriedky z vládnej dotácie neboli postačujúce na ich celkovú obnovu, rozhodli sme sa využiť financie z úverových zdrojov. Je to úver za veľmi výhodných podmienok s minimálnym úrokom. Splácať sa prednostne bude z príjmov študentského domova z bytného a je to rozpočítané na 10 rokov,“ uviedol k prijatému úveru rektor PU Peter Kónya.

Zároveň zdôraznil, že univerzita patrí k prvým na Slovensku, ktoré v pomerne krátkom čase dokázali spustiť a následne zrealizovať obnovu študentských domovov s využitím vládnej dotácie.

„Je to naozaj najrozsiahlejšia rekonštrukcia, odkedy boli tieto internáty postavené. Verím, že to ocenia predovšetkým naši študenti, ktorým sa výrazne zlepšili podmienky bývania,“ dodal Kónya.

Vo vynovených izbách si priplatia dvojnásobne

Študentské domovy (ŠD) PU tvorí komplex štyroch internátov s celkovou ubytovacou kapacitou 1 918 miest.

V rámci rozsiahlej obnovy došlo k obnove 75 percent z celkovej kapacity všetkých študentských domovov univerzity.

Opravených teda bolo 1 473 z celkového počtu miest.

„Ide o lôžka slúžiace jednak pre našich študentov, ale aj pre študentov študujúcich v rámci študijného programu Erasmus,“ uviedol riaditeľ Študentských domovov PU František Martinka.

V tomto školskom roku stúpla cena ubytovania, čo okrem obnovy súvisí aj s nárastom cien energií.

Pôvodné ceny zo 40 - 50 eur mesačne stúpli v nezrekonštruovaných izbách o sedem a v zrekonštruovaných o 15 eur.

Najprv jedna, potom druhá polovica

Obnova internátov prebiehala v dvoch etapách.

Prvá v roku 2018 sa týkala prevažne Študentského domova (ŠD) na ulici 17. novembra 11 (tzv. Nový internát).

„V prvej etape sme obnovili osem poschodí bloku A, celkovo 128 izieb a osem kuchyniek. Rekonštrukcia bola zameraná na obnovu sociálnych zariadení, inžinierskych sietí a celkové skvalitnenie bývania,“ priblížila kvestorka PU Mária Nováková.

Čiastočne sa prvé etapa dotkla aj ŠD na ulici 17. novembra 13, tzv. Starého internátu.

Obnovili 12 izieb, vymenili interiérové vybavenie, podlahy, sociálne zariadenia, elektroinštaláciu a internát vymaľovali.

Koniec spoločným sprchám

Druhú, rozsiahlejšiu etapu, spustili v júni minulého roka a prebiehala do októbra.

V rámci nej na tzv. Novom internáte obnovili zvyšných 128 izieb a osem kuchyniek v bloku B.

Podobný charakter mala oprava aj na tzv. Starom internáte.

Okrem toho došlo k zrušeniu spoločných spŕch, všetky bunky dostali vlastné sociálne zariadenia a z bývalých spoločných sociálnych zariadení vzniklo po obnove šesť dvojlôžkových izieb.

Celkovo bolo tak na tzv. Starom internáte opravených 263 izieb.

Zároveň vďaka projektu zo štrukturálnych fondov v celkovej výške viac ako 980-tisíc eur vynovili exteriér internátu.

Išlo o zateplenie budovy, výmenu okien, sanáciu balkónov, repasáciu zábradlí a výmenu klampiarskych prvkov.

V opravách chce pokračovať

Univerzita plánuje pokračovať v obnove zvyšných dvoch internátov na Námestí mládeže a Exnárovej ulici.

„Vzhľadom na to, že takáto finančná injekcia zo strany vlády už zrejme tak skoro nebude a exteriéry sa nedajú rekonštruovať zo štrukturálnych fondov, ale z vlastných prostriedkov univerzity, tak, ako sme svojho času rekonštruovali tri poschodia tzv. Nového internátu, tak tieto dva internáty budeme rekonštruovať postupne v priebehu dvoch – troch rokov,“ uviedol rektor Kónya.

V prípade úspešných procesov verejného obstarávania pritom plánuje univerzita už toto leto začať s obnovou interiérových priestorov v internáte na Námestí mládeže.

Okrem toho univerzita podala projekty zamerané na zníženie energetickej náročnosti pre tento internát, ako aj tzv. Nový internát.

„V obidvoch prípadoch ide o projekty zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti budov. Projekty riešia zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmenu otvorových konštrukcií, svietidiel, ako aj rekonštrukciu kotolne,“ uzavrel prorektor pre stratégiu a marketing PU Peter Adamišin.