Polemic: Aktivizujme sa, voľme a používajme rozum

V novom klipe žiari hviezda zo Svine.

26. feb 2020 o 16:22 Michal Frank

PREŠOV. Na slovenskej hudobnej scéne sa skupina Polemic pohybuje už 32 rokov. Nikdy to nebola politická kapela, ale zároveň nie je bez názoru.

V novom klipe Polemicu si zahral herec Marko Igonda, ktorý je aj hlavnou hviezdou nového slovenského kinohitu Sviňa.

„Chystám sa na Sviňu. Videl som Amnestie, kde hrala Marta Maťová jednu zo zásadných úloh. Nespoznal som ju. Bola tam tak zamaskovaná, urobená na šedú myšku,“ povedal Korzáru Peter „Petko“ Opet. S ním, i ďalším frontmanom Branislavom „Bejzom“ Bajzom sme sa stretli v Prešove.

Nehovorili sme len o novom klipe Dokonalý zločin, kde sa popri Markovi Igondovi ako femme fatale blysla spomínaná Marta Maťová.

Využívajú občianske právo

Obísť sme v tomto čase nemohli ani politiku.

„Pravidelne chodievam k všetkým voľbám, nielen k parlamentným. Niektorí chybne hovoria, že je to občianska povinnosť, je to občianske právo. A to, že máme toto právo, je veľká vec. Treba to využiť, vždy je z čoho vyberať,“ konštatoval Bejzo a zopakoval Churchillov výrok, že nič lepšie než demokraciu sme nevymysleli.

„Demokracia je len taká, akí si ju my spravíme. Pokiaľ sú ľudia občianski aktívni, tak môže byť dosť dobrá. Takže aktivizujme sa, voľme a s rozumom,“ vyzval ľudí.

„V kapele to máme jasné, že sa nechceme politicky vyjadrovať. Nie sme úplne jednotní. Ale sú nám jasné základné princípy demokracie. Určite by nikto z nás nevolil strany, ktoré adorujú nejaké fašistické myšlienky, ani tých, ktorí strašia imigrantami alebo vyrábajú umelé problémy, ktoré v skutočnosti vôbec nie sú problémami, len útočia na nízke pudy ľudí.

V tomto máme jasno. Vyberáme si z viacerých ponúk, ale sme spoločensky veľmi zodpovední, chodíme k voľbám,“ zdôraznil Petko.

Polemic je početná kapela, tvorí ju osem muziakantov plus zvukár a manažér. V tomto ansámbli často vedú takéto debaty a analyujú situáciu. „Sme tí, ktorí využívajú preferenčné hlasy. Politika je o osobnostiach. Treba vyberať tých správnych ľudí, ktorí sú rovní, principiálni,“ povedal Bejzo.

Petko ho doplnil, že má vybratých ľudí, ktorí niečo vo svojich profesiách mimo politiky dokázali: „Mám tam takých ľudí, ktorých budem určite voliť.“

Na spôsob Vo štvorici po opici

Nový videoklip Dokonalý zločin je akoby malým filmom na spôsob Vo štvorici po opici. „Náš hlavný hrdina Marko Igonda sa zobudí niekde na izbe, netuší kde. Zoberie iba plachtu a ide pátrať, čo sa dialo tú predošlú noc,“ naznačil B. Bajza.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/D3ejmKfqshI

Napriek drsnému názvu je text o zlomenom srdci.

„Príbeh nenaplnenej lásky, aký zažije väčšina mužov, keď sa zjaví žena, očarí, prevráti svet hore nohami a zmizne,“ opísal song autor textu peter Opet.

Obaja členovi Polemicu, aj ich spoluhráči, si v klipe zahrali tiež malé úlohy.

Hviezdou bol herec Marko Igonda, s ktorým spolupracovali po prvý raz.

„Tip naňho prišiel od režiséra Martina Gondu, ktorý je z Košíc. Šikovný, mladý režisér. Povedal, že sa mu do toho námetu hodí, s čím sme súhlasili. Výborne mu v klipe sekundovala Marta Maťová.“