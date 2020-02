V Prešove sa menili okrsky, ich počet sa výrazne znížil

Treba sa uistiť, kde je správna volebná miestnosť.

28. feb 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Kým vo vlaňajších prezidentských voľbách i eurovoľbách hlasovali Prešovčania v 80 volebných okrskoch, aktuálne je ich počet značne znížený.

Okrskov je už len 66, pre každý z nich je určená samostatná volebná miestnosť. Informácie o tom už dostali Prešovčania do schránok.

O 14 menej

„Oproti predchádzajúcim voľbám do Európskeho parlamentu 2019 je to o štrnásť volebných okrskov menej, keďže mesto Prešov pristúpilo k efektívnejšiemu a racionálnejšiemu usporiadaniu jednotlivých ulíc do volebných okrskov už pre nadchádzajúce voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,“ informovala Lenka Šitárová z Mestského úradu v Prešove.

Preto je podľa jej slov dôležité, aby si každý volič skontroloval podľa doručeného Oznámenia o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, do ktorého volebného okrsku patrí podľa adresy svojho trvalého pobytu a ktorá je jeho volebná miestnosť.

Informácie o príslušnosti k okrskom podľa ulíc a popisných čísel sú zverejnené aj na internete, kde je to ale spracované pomerne neprehľadne.

Zoznam nových okrskov je uvedený na mestskej stránke.

Informácie o voľbách

Mesto Prešov rieši podania voličov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania.

Všetky informácie o voľbách poskytne na telefónnych číslach 051/3100 510, 051/3100 513, alebo cez e-mail: volby@presov.sk.

Svoje volebné právo si budú môcť voliči v meste Prešov uplatniť v sobotu od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Po príchode do svojej okrskovej volebnej miestnosti je ďalší postup obvyklý.

Ako voliť

Volič si v osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas.

Na tomto hlasovacom lístku môže zakrúžkovaním poradového čísla označiť maximálne štyroch kandidátov, ktorým dáva prednostný hlas. V prípade, že dá krúžkov viac, prednostné hlasy sa nezohľadňujú, na platnosť samotného hlasovacieho lístka to však vplyv nemá. Taktiež má volič právo zakrúžkovať menej kandidátov, prípadne žiadneho.

Zvyšné hlasovacie lístky je potom povinný odložiť do zapečatenej schránky, ktorú na tento účel vyčlenila okrsková komisia.

Rýchlejšie sčítanie hlasov

Sčítanie hlasov by malo byť rýchlejšie.

Okrsková volebná komisia môže vyhotoviť zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku aj v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie Integrovaného volebného informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky a po jej podpísaní ju odoslať elektronickou formou Okresnej volebnej komisii v Prešove.

„Mesto Prešov pre nadchádzajúce voľby do Národnej rady Slovenskej republiky zabezpečilo pre každú okrskovú volebnú komisiu potrebné technické vybavenie k elektronickému vyhotoveniu zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,“ konštatovala Šitárová.

Hlavnými výhodami je podľa jej slov zrýchlenie spracovania a možnosť skoršieho ukončenia činnosti v okrskovej volebnej komisii a tiež automatická kontrola údajov.

Mimo svoju volebnú miestnosť môže volič hlasovať pri závažných, hlavne zdravotných dôvodoch, a to prostredníctvom prenosnej urny. O tú môže požiadať príslušnú okrskovú volebnú komisiu v deň volieb, obrátiť sa môže aj na vyššie uvedené kontakty.