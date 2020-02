Volebné zápisnice budú vypisovať v Prešove už elektronicky

V obvode pripravili vyše 27 ton hlasovacích lístkov.

29. feb 2020 o 8:39 SITA

PREŠOV. Parlamentné voľby do NR SR sa v sobotu začali o 7:00 vo všetkých 229 volebných okrskoch vytvorených v územnom obvode Okresného úradu v Prešove, pod ktorý patria okresy Prešov a Sabinov.

Ako potvrdil zapisovateľ okresnej volebnej komisie Ján Kmec, pri otvorení volebných miestností nemali hlásený žiadny problém.

V okrese Prešov sa tak otvorilo všetkých 165 a v okrese Sabinov zvyšných 64 volebných okrskov.

Vyše 27 ton lístkov

Ako ďalej informoval Kmec, do volebných miestností v oboch okresoch objednali celkovo 4,625 milióna hlasovacích lístkov, teda 185-tisíc kusov pre každú z 25 kandidujúcich strán.

„Pre zaujímavosť jeden kus hlasovacieho lístka váži 5,9 gramu, čo v súčte predstavuje 27 ton a 285,5 kg hlasovacích lístkov,“ prezradil Kmec. Ako dodal, o voľbu poštou požiadalo 3 058 voličov.

Do volebných miestností prišlo 21. storočie

Novinkou volieb v Prešove je vybavenie každej okrskovej komisie v meste počítačom s internetom a tlačiarňou, vďaka čomu môže každá z komisií vypisovať zápisnice o výsledku volieb elektronicky a nie ručne.

„Väčšie mestá mali problém zabezpečiť do každej volebnej miestnosti potrebnú techniku. Teraz sme k tomu pristúpili proaktívne a zabezpečili v súčinnosti s tými, kde sú okrsky umiestnené, potrebné vybavenie. Každá komisia, ak chce robiť elektronickú zápisnicu, bude na to mať technické vybavenie. Zrýchli to odosielanie výsledkov,“ uviedol Jozef Smetana z referátu vnútornej správy a verejného obstarávania Mestského úradu v Prešove.

V predchádzajúcich voľbách malo takéto vybavenie zabezpečených asi iba okolo desať z vtedajších 80 okrskov.

Okresný úrad má na zabezpečenie sčítania hlasov pripravených 22 počítačov, 12 tlačiarní a dva notebooky.

Sčítanie zabezpečí celkovo 56 ľudí zo štatistického úradu.