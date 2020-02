O voľby v Prešove je veľký záujem, ľudia čakajú v zástupoch

Voličom to neprekáža, skôr sa z toho tešia.

29. feb 2020 o 11:51 (aktualizované 29. feb 2020 o 12:57) Michal Ivan, Michal Frank

PREŠOV. Parlamentné voľby 2020 sú v plnom prúde.

K urnám chodia dopoludnia vo vysokých počtoch ľudia z prešovského Sídliska III.

Zvýšený záujem o voľby do Národnej rady SR, ako aj okresanie počtu volebných miestností v meste spôsobili, že sa pred volebnými miestnosťami vytvárajú rady.

Pri okrsku číslo 13 na Základnej škole Matice slovenskej sa vytvoril dlhý zástup tiahnuci sa po chodbe. Ľudia čakali na volebný akt aj viac ako pätnásť minút.

Takáto situácia bola okolo desiatej hodiny dopoludnia. Zažili ju aj inde.

Plno bolo napríklad na Bajkalskej ulici na Sídlisku III už o pol ôsmej ráno, teda krátko po otvorení volebných miestností.

Čakanie im neprekážalo. Skôr naopak.

Hlas pre vnúčatá

„Sme šťastní, že je tu toľko ľudí, treba voliť. Neprekáža mi to, v žiadnom prípade,“ povedala Korzáru Marta Lažová zo Sídliska III.

K voľbám chodieva stále. Prečo treba voliť?

„Preto, aby naše deti sa mali lepšie. My to už nejako doťapkáme, ale našim vnúčatám treba lepší život.“

Podobne to vnímajú aj ďalší volič.

Podľa staršieho manželského páru je dobrým znamením, že je o voľby zatiaľ takýto záujem.

„Chodievame pravidelne, ale takýto rad sme ešte nezažili. Prekvapilo nás to, ale treba, aby ľudia prišli,“ prezradili.

Dúfaj v dobrú účasť

František Schankweiler taktiež ocenil záujem o parlamentné voľby.

„Výborná účasť, musí byť čoraz lepšia, lebo človek nikdy nevie, kedy je to jeho posledná voľba,“ pousmial sa.

František Schankweiler je tiež pravidelným voličom a čakanie v rade mu nijako neprekážalo.

„Keď čakáme v rade, tak to vyzerá, že účasť by mohla byť dobrá. Dúfam, že to vydrží aj do tej 22. hodiny. Dúfam, že nebudú prázdne chodby, že ľudia chcú zmenu a prídu voliť. V živote prichádzajú rôzne zmeny, teraz by to mohla byť ďalšia,“ podotkol.

Ľudia čakali aj na ZŠ Šmeralova

Na Základnej škole Šmeralova už od začiatku volieb prichádzali ľudia a striedali sa vo volebných miestnostiach.

V dopoludňajších hodinách sa aj tam vytvárali menšie rady a ľudia si museli na odvolenie chvíľu počkať.

Podľa predsedníčky okrskovej komisie to zatiaľ vyzerá tak, že minimálne v Prešove bude vyššia účasť ako zvyčajne.

Nevylučuje, že je to spôsobené aj zníženým počtom volebných okrskov.

„Od rána to vyzerá na vyššiu účasť, snáď to tak vydrží a ľudia budú prichádzať v takom počte až do večera. Ľudia čakajú len krátko, sú tu zlúčené okrsky. Teraz máme zapísaných približne tisíc voličov. Pred týmito zmenami sme ich mali približne 600,“ povedala predsední

Kým v predchádzajúcich voľbách na tejto škole boli vyhradené tri miestnosti, teraz boli ľudia rozdelení už len do dvoch okrskov.

Anketári robia prieskum

V škole taktiež prebieha aj volebný prieskum – exit poll, v ktorom odpovedajú voliči vychádzajúci z volebných miestností.

Pri východe zo školy stojí anketárka s tabletom a ľudia sami anonymne označujú v online dotazníku, ktorú stranu práve odvolili.

V prieskume anketári taktiež zisťujú, ktorú stranu volili ľudia v predchádzajúcich parlamentných voľbách, ale aj koho volili v druhom kole prezidentských volieb.

Z výsledkov budú známe aj to, prečo volili danú stranu a kedy sa rozhodli.

Agentúra, ktorá exit poll robí, vyskladá reprezentatívnu vzorku podľa toho, odkiaľ sú, aké majú vzdelanie či koľko majú rokov.

Výsledky, ktoré by mali byť známe tesne po 22. hodine, by mali byť presnejšie oproti predvolebným prieskumom, ale oproti oficiálnym výsledkom sa môžu taktiež líšiť.

Kým pri predošlých parlamentných voľbách pripravila exit poll iba agentúra Focus pre televíziu Markíza, tentoraz sa si vlastné meranie objednala aj RTVS - od agentúry Median SK.

Výsledky sa teda budú môcť porovnať.

Volebné štúdio v Prešove

Výsledky budú známe až po uzatvorení všetkých volebných miestností a spočítaní hlasov.

V Prešove bude aj „volebné štúdio“, ktoré bude vo Wave - centre nezávislej kultúry už od pol deviatej večer a rôzni odborníci budú komentovať priebeh volieb, ich výsledky, ktoré postupne začnú prichádzať po desiatej večer a diskutovať o nich.

Volia v reštaurácii aj v krčme Prešovčania odovzdávajú svoj hlas v sobotňajších voľbách do Národnej rady SR i v reštaurácii a v dvoch pohostinstvách. Ako uviedla tlačová referentka Mestskéhoúradu v Prešove Lenka Šitárová, v spomínaných zariadeniach je v deň volieb úplne odstavená prevádzka. "Volebné miestnosti sú v týchto zariadeniach určené preto, aby mali voliči okrajových častí Prešova k voľbám čo najbližšie. Mesto Prešov s vlastníkmi týchto zariadení s cieľom zabezpečiť voľby uzatvorilo nájomnú zmluvu," uviedla Šitárová. Netradičné volebné miestnosti sa nachádzajú v Nižnej Šebastovej a v časti Šalgovík. Jedna z nich sa nachádza aj v pohostinstve v mestskej časti Šidlovec, ktoré sídli v mestských priestoroch. "Ľudia si na to zvykli a berú to športovo. Pred pár rokmi boli reakcie rôzne. Nepáčilo sa im, že je to v krčme, ale potom zistili, že je to fajn, lebo ľudia sa tu stretávajú v dobrom i v zlom," povedal majiteľ pohostinstva Peter Sinai. "Je to také netypické, ale zvykli sme si. Po odvolení chodíme vždy s rodinou na obed. Je to určite lepšie, ako ísť dole na Sabinovskú ulicu," doplnila Prešovčanka Silvia Halajová. (tasr)