V Prešove sledovali ľudia voľby v improvizovanom volebnom štúdiu

Diskusia a online prenos zaplnili klub.

29. feb 2020 o 23:04 Michal Frank

PREŠOV. Tak, ako chodievajú ľudia do krčiem pozerať prenosy z futbalu či hokeja, tak sa zišli v Prešove tentoraz v improvizovanom volebnom štúdiu.

Na pozvanie aktivistu Petra Medviďa diskutovali v sobotu večer návštevníci Wave – centra nezávislej kultúry o voľbách.

Prv, než sa začal priamy prenos s prvými volebnými výsledkami, diskutoval Peter Medviď s pozvanými hosťami.

Viki: Ľudia prestali byť ľahostajní

Jedným z nich bola Viki Olejárová, prešovská speváčka a jedna z tvárí zhromaždení na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

„Ľudia sa o to, čo sa deje, začali viac zaujímať aj pre tú tragickú udalosť, ktorá sa stala. Cítim, že im to nie je ľahostajné, chcú zmenu, prestali byť ľahostajní. Ja to tiež beriem vážne,“ povedala pred zaplneným klubom.

Vrátila sa aj k emóciám, ktoré zažívala počas protestov a koncertov za Jána a Martinu.

Silný moment bolo dueto s Davidom Kollerom, s ktorým si zaspievala Kryla, či vystúpenie bezprostredne po silnom prejave Zlatice Kušnírovej, mamy zavraždenej Martiny.

Priznala tiež, že kedysi bola ľahostajná, ale dnes vidí dôležitosť v angažovaní sa.

Rázus: Matovič využil situáciu

Ďalším hosťom bol Peter Rázus z Prešovskej participatívnej platformy.

Voľby, ešte pred vyhlásením výsledkov, zhodnotil pre Korzár: „Posledné tri mesiace poznačil vysoký stupeň nejednotnosti, ktoré zneisťovali pravicových voličov. Politické strany nedokázali vytvoriť jednotnú volebnú filozofiu, percentá im začali klesať. To je jedna strana mince. Druhou je rýchly nástup Igora Matoviča. Urobil to, čo bolo treba, aby sa stal lídrom nielen pravice. Niektorí ho obviňujú z populizmu. Ja to beriem tak, že jazyk prispôsobil situáciu a publiku, a tým sa stal lídrom. Najlepšie zvládol poslednú fázu politického marketingu.“

Podľa Rázusa Smer stratil osobnosti a kampaň ťahal osamotený Peter Pellegrini.

Zaujímavý vývoj prešla podľa jeho slov aj koalícia Progresívne Slovensko/Spolu.

Boli v konjunktúre, ale z víťaznej vlny zliezli po zmene lídra a útoku na Michala Trubana pre drogy, ktorým stratili časť dôveryhodnosti.

„Ich súperi to využívali,“ podotkol.

Všetci prítomní boli zvedaví, ako to napokon dopadlo...