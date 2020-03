Majerský: Turčanová si to zlizla za všetkých, pustili sa do nej aj kotlebovci

KDH bude hľadať nového predsedu.

2. mar 2020 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Situácia v parlamentných voľbách sa pre KDH takmer identicky zopakovala ako spred štyroch rokov.

Kresťanské demokratické hnutie pritom v posledných rokoch zaznamenalo úspech najprv v župných voľbách, neskôr aj v komunálnych a eurovoľbách.

Preferencie strany sa podľa prieskumu z mája 2019 pohyboval až na úrovni 8,6 percenta, avšak odvtedy preferencie KDH klesali.

V rozhovore pre Korzár podpredseda KDH Milan Majerský hodnotí, čo bolo zlomom, že preferencie začali klesať a odpovedá aj na otázky, čo si myslí o rétorike Alojza Hlinu, ktorú využíval v kampani.

Majerského sme sa pýtali, či by mal záujem o uvoľnenú stoličku predsedu KDH, prípadne kto by mohol byť novým kandidátom na predsedu strany.

Vyjadril sa aj k tomu, či kritika, ktorej čelila Andrea Turčanová, mohla ovplyvniť aj volebný výsledok KDH.

Ako hodnotíte celkovo výsledky volieb na Slovensku?

Súvisiaci článok Matovičovci vytiahli do parlamentu nových ľudí z Prešovského kraja Čítajte

„Dalo sa to predpokladať, že to takto skončí. Ja som mal aj skrytý tip, vzhľadom na posledne dva týždne v parlamente a kroky PS/Spolu, že to určite nebudú body v prospech nich. S malou dušičkou som očakával, že KDH sa prehupne cez hranicu piatich percent. Nepodarilo sa to, tak mňa ako podpredsedu to veľmi mrzí a bolí. Budeme mať predsedníctva, celoslovenskú radu a snem, kde si stanovíme ďalšie ciele.“

Prečo ste to tipovali a ktoré chybné kroky podľa vás urobilo PS/Spolu v závere kampane?

„Vzhľadom na to aké teátro sa odohrávalo v Národnej rade pri schvaľovaní dôchodkov. Ja pokladám za nedôstojné, aby sa z Národnej rady urobilo divadelné predstavenie a aby tam poslanci nocovali. Národná rada je priestor, kde sa vydávajú zákony, kde rokuje 150 poslancov a má to byť dôstojný priestor.“

Vyzerá to, že Smer postupne stráca aj bašty na východe Slovenska. Voličov tu dokázalo osloviť najmä OĽaNO, ktoré v Prešovskom kraji vyhralo taktiež. Ako to hodnotíte?

„Čo sa týka Smeru, tak je to politická gravitácia. Percentá išli dole dlhodobo a bola iba otázka času, kedy Smer nebude víťazom volieb. Teraz vidíme, že OĽaNO na vlne aj jednotlivých marketingových ťahov – či už vycestovanie ich predsedu do Francúzska alebo neskôr na Cyprus. Prinieslo to medzi voličmi záujem, že prišli k urnám a, že to v konečnom dôsledku hodili OĽaNO. Vidíme tu aj sekundárny cieľ. V Slovákoch je ešte cit pre spravodlivosť a OĽaNO dokázala na tieto kauzy reagovať. Určite k tomu prispel aj film Sviňa, ktorý bol permanentne vypredaný. Tú vlnu nevôle obyvateľstva aj v súvislosti s vraždou novinára, tak toto všetko prispelo k výsledku volieb."

KDH malo v posledných prieskumoch niečo nad päť percent. Predtým v roku 2019 podľa prieskumov sa vaša strana pohybovala okolo 8 percent a následne preferencie klesali. V čom vidíte možno chybu, že sa KDH nepodarilo dostať do parlamentu?