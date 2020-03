Podpredseda kollárovcov Pčolinský o vláde s Matovičom: Iná alternatíva nie je

Hlina je v KDH cudzí element, tvrdí poslanec.

2. mar 2020 o 0:00 Michal Frank

NIŽNÝ HRABOVEC. Štvorkou na kandidátke Sme rodina v parlamentných voľbách bol podpredseda hnutia Peter Pčolinský z Nižného Hrabovca vo Vranovskom okrese.

Patrí k zakladateľom tohto politického subjektu, bol tiež lídrom kandidátky do eurovolieb.

Do parlamentu hravo prešiel, keď získal 27 216 preferenčných hlasov a obhájil štvrtú pozíciu. V minulých voľbách mal 7 101 krúžkov.

Zhovárali sme sa aj o tom, čo hovorí na úspech Sme rodina vo voľbách, či sa chystá do exekutívy, čo by sa malo zmeniť v regióne a ako hodnotí úspech Matoviča i neúspech PS/Spolu a KDH.

Ako hodnotíte volebný výsledok hnutia Sme rodina i váš osobný?

„Dostal som o dvadsaťtisíc krúžkov viac. Čo sa týka Sme rodina, hodnotím to pozitívne, lebo sme skončili tretí a nechali za sebou veľkých favoritov typu ĽSNS, Progresívne, Kiska. Čiže ostali za nami strany, ktoré sa pasovali pomaly za víťazov volieb, stavali premiérov a išli kádrovať, s kým áno, s kým nie, až sa vykádrovali sami. Druhá vec je, že tie ostatné výsledky neboli pre mňa osobne až také prekvapivé, lebo niektoré trendy sa dali vidieť z prieskumov.“

Čomu pripisujete nárast prednostných hlasov pre vás osobne?

„Pred štyrmi rokmi som mal sedemtisíc, teraz vyše 27-tisíc krúžkov, pripisujem to jednoznačne tomu, že som v parlamente patril k viditeľným poslancom. Mám stovky faktických poznámok a vystúpení, predkladal som desiatky návrhov zákonov, bol som druhý, tretí najmedializovanejší poslanec nášho hnutia. Keď ste neviditeľný poslanec, akých sú v parlamente desiatky, tak sa nemôžete čudovať, že nemáte krúžky. Ak ste aktívny, komunikujete s ľuďmi, odpisujete im na správy, tak sa to odzrkadlí. To je môj prípad. Nonstop komunikujem s ľuďmi buď na sociálnych sieťach, cez SMS alebo osobne. Na dennej báze, takže ma jednoducho ľudia poznajú. A tiež som otváral témy, ktoré sa týkajú veľkého počtu ľudí – problémy chudobných regiónov, exekúcie.“

Ste z Vranovského okresu, ktorý je zaradený medzi najchudobnejšie na Slovensku. Sú v ňom veľké environmentálne záťaže. Čo bude vašou prioritou v nadchádzajúcom období?