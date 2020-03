Matovičov súpútnik Martin Fecko: Idem proti celému rezortu, lebo tu vládnu agrobaróni

Desať rokov nás nik nechcel, vraví.

2. mar 2020 o 11:57 Michal Frank

PREŠOV. V štyroch voľbách po sebe bol na jednej z posledných štyroch priečok kandidátnej listiny vedno s Igorom Matovičom. V štyroch voľbách sa obaja prekrúžkovali do Národnej rady Slovenskej republiky.

Spoluzakladateľ Obyčajných ľudí Martin Fecko z Prešova - Nižnej Šebastovej stál pri Matovičovi aj pri poslednom úspechu, v ktorom hnutie Obyčajných ľudí a nezávislých osobností „trhlo jackpot“.

Pred štyrmi rokmi mu na vstup do parlamentu stačilo 8 928 krúžkov, teraz získal 30 856 preferenčných hlasov.

Je možné, že z neho bude nový minister pôdohospodárstva.

Viac o tom, prečo chce ísť do exekutívy, v čom vidí úspech OĽaNO i o politických začiatkoch matovičovcov povedal Martin Fecko v rozhovore pre Korzár.

S Igorom Matovičom ste vždy kandidovali z posledných miest a vždy ste prešli, už štvrté voľby po sebe. Ako hodnotíte váš výsledok?

- Som jedným zo štyroch zakladajúcich členov, ktorí sme to začali, spolu s Igorom Matovičom, Erikou Jurinovou i Jozefom Viskupičom. Nekumulujeme funkcie, čiže pani Jurinová a pán Viskupič ako župani nekandidovali a my sme išli znovu od konca. S veľkou pokorou prijímam dôveru od voličov, mal som vyše 30-tisíc krúžkov. Stále musí byť poslanecký mandát o službe, a nie o ukazovaní ramien. Myslím, že občania si mohli pozrieť, čo ten Fecko v parlamente stvára alebo nestvára. Nemením rétoriku, nemením kluby, stále budem obyčajný človek.

Keď ste to pred desiatimi rokmi zakladali a išli ste do volieb z posledných miest na kandidátke SaS, pomysleli by ste si, že raz budete zostavovať vládu a Igor Matovič bude premiér?

- Otvorene poviem, že keď sme išli prvý raz do politického boja, bol naším cieľom boj proti korupcii a chceli sme dať dole Mečiara, Slotu a Fica. Neočakávali sme preto, že budeme lídrami. Vnímam to ako vysvedčenie od občanov. Snažili sme sa nehrať sa na to, čím nie sme. Nie že sa pred kamerami zmeníme na niečo iné. Sme priami a otvorení. Chcem, aby v politike boli poctiví ľudia, lebo poctiví ľudia neklamú, nekradnú a dobre hospodária.

Ešte pred necelými troma mesiacmi sa OĽaNO potácalo na hranici zvoliteľnosti. Ale ten finiš bol zdrvujúci a bolo z toho obrovské víťazstvo s viac ako štvrtinou hlasov. Čomu to pripisujete?